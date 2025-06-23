Актриса из Екатеринбурга Ника Вигель появится в сериале «Театральная зона»





– сказала Ника Вигель. «Проект мне понравился, в первую очередь, юмором. Юмор здесь абсолютно разный, смелый, я бы сказала "шекспировский". Во-вторых, это проект о силе искусства. О том, что кто бы ты ни был, какие бы ошибки ни совершал человек или к какой бы социальной группе ни принадлежал — искусство объединяет всех. Все разные, но все об одном. Будь ты начальником тюрьмы или заключенным в камере»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В культурно-воспитательной комедии «Театральная зона», премьера которой состоится на KION меньше, чем через неделю – 1 июля, сыграла актриса из Екатеринбурга Ника Вигель. Она исполнила дочь начальника исправительной колонии Юлию, которая мечтает сделать карьеру в кино.В центре истории судьба режиссёра провинциального ТЮЗа, который устраивает поистине огненную премьеру, и, к его сожалению, не в одном, а в двух смыслах, за что получает срок за поджог. Оказавшись в колонии, он вместе с остальными осуждёнными получает шанс на досрочное освобождение, но для этого ему нужно поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключённых и охранников.В итоге непримиримая вражда двух «кланов» превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену – в поле сражения. События обостряются тем, что новоявленные актёры планируют под шумок устроить побег.По словам Вигель, Юлия – девочка с характером: дерзкая, целеустремлённая, немного наивная, но в душе настоящая Джульетта. Она желает стать актрисой, но несмотря на то, что этому не очень рад её отец, не отказывается от своей мечты и идёт на всё.