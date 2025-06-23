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Актриса из Екатеринбурга Ника Вигель появится в сериале «Театральная зона»

12.08 Четверг, 26 июня 2025
Кадр из сериала предоставлен KION
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В культурно-воспитательной комедии «Театральная зона», премьера которой состоится на KION меньше, чем через неделю – 1 июля, сыграла актриса из Екатеринбурга Ника Вигель. Она исполнила дочь начальника исправительной колонии Юлию, которая мечтает сделать карьеру в кино.

В центре истории судьба режиссёра провинциального ТЮЗа, который устраивает поистине огненную премьеру, и, к его сожалению, не в одном, а в двух смыслах, за что получает срок за поджог. Оказавшись в колонии, он вместе с остальными осуждёнными получает шанс на досрочное освобождение, но для этого ему нужно поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключённых и охранников.

В итоге непримиримая вражда двух «кланов» превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену – в поле сражения. События обостряются тем, что новоявленные актёры планируют под шумок устроить побег.

По словам Вигель, Юлия – девочка с характером: дерзкая, целеустремлённая, немного наивная, но в душе настоящая Джульетта. Она желает стать актрисой, но несмотря на то, что этому не очень рад её отец, не отказывается от своей мечты и идёт на всё.

«Проект мне понравился, в первую очередь, юмором. Юмор здесь абсолютно разный, смелый, я бы сказала "шекспировский". Во-вторых, это проект о силе искусства. О том, что кто бы ты ни был, какие бы ошибки ни совершал человек или к какой бы социальной группе ни принадлежал — искусство объединяет всех. Все разные, но все об одном. Будь ты начальником тюрьмы или заключенным в камере»,

– сказала Ника Вигель.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:17 На ЕКАД пьяный водитель грузовика выехал на обочину и сбил трёх человек
09:35 В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ивделе
09:07 Два человека погибли при взрыве газа в Ивделе
21:57 Щенкам из заброшенного депо в Екатеринбурге продолжают искать дом
21:24 На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган завтра ограничат движение
20:20 Стихийная свалка у садовых участков на Вторчермете угрожает экологии и безопасности
20:03 В Краснотурьинске за грубые нарушения санитарных норм закрыли два заведения общепита
19:41 Жителя Кушвы пожурили за сокрытие доходов в ходе банкротства
19:02 Белинка приглашает читателей на встречу с автором путеводителя по старому Екатеринбургу
18:30 Дюжина пожаров опалила Свердловскую область в минувший вторник
17:20 Синоптики предупредили о грозе 26 июня в Свердловской области
17:11 В Екатеринбурге на улице Краснолесья сбили 61-летнюю женщину
16:35 В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута
16:24 В Берёзовском районе под колёсами грузовика погиб водитель мотоблока
15:45 В СМИ сообщают, что найденные в заброшенном депо щенки в Екатеринбурге оказались в заложниках
15:25 Областной суд оставил в силе приговор толкнувшему под машину знакомую в 2015 году
14:30 В Каменске-Уральском произошло ДТП с погибшей: скончалась 28-летняя пассажирка
14:08 Генпрокуратура РФ отказала Литве в выдаче отбывающего наказание в Екатеринбурге Ромаса Замольскиса
13:37 Суд отказался отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
13:04 В восемь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:29 Со второй попытки Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев
11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
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