В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»

– сказал Куликов.

«Этот фильм – это метафора на нынешние реалии, которая соткана из реальных событий. Дети не знают различия по странам, по конфессиям, по флагам, по партиям. И дети – это будущее нашей планеты. Именно они будут решать, какой будет наша страна в дальнейшем и каким будет наш мир. Поэтому очень важно показывать фильм подрастающему поколению»,