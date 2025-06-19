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В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»

11.32 Среда, 25 июня 2025
Кадр из видео: проект «Выбор сильных»
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В Свердловской области в верхнепышминском кинотеатре «Киноград» при поддержке проекта «Выбор сильных» прошёл закрытый показ полнометражной художественной картины «Алдан» об отце, который, лишившись из-за теракта дочери, решает стать добровольцем и отправляется на фронт.

Зрителями кинопоказа стали юные спортсмены из Луганска, которые приехали на учебно-тренировочные сборы в СК «Родина».

Кинокартину представил генеральный продюсер фильма Данила Куликов. Он рассказал, что фильм основан на подвиге IT-предпринимателя из Якутии Николая Потапова, который отказался от двух отсрочек по работе, доступных для IT-специалистов, и ушёл добровольцем в зону боевых действий. За свой подвиг он был награждён Орденом Мужества лично из рук президента – поскольку работал в зоне боевых действий медиком.

«Этот фильм – это метафора на нынешние реалии, которая соткана из реальных событий. Дети не знают различия по странам, по конфессиям, по флагам, по партиям. И дети – это будущее нашей планеты. Именно они будут решать, какой будет наша страна в дальнейшем и каким будет наш мир. Поэтому очень важно показывать фильм подрастающему поколению»,

– сказал Куликов.


В рамках дружбы между регионами юные самбисты из Луганска посетили тематические экскурсии, в том числе, музей истории самбо Свердловской области. Также для ребят провёл мастер-класс двукратный чемпион мира по самбо Станислав Скрябин. Он показал свои коронные приёмы.


Фото: «Выбор сильных»


Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что организация отдыха для детей из Донецка и Луганска стала доброй традицией для объединения. Её продолжают третий год подряд.

На прошлой неделе, напомним, в Верхней Пышме организовывали досуг для спортсменов из Донецка, которые проводят каникулы в училище олимпийского резерва №1.

«Мы одна большая дружная семья, и очень хочется, чтобы, возвращаясь домой, ребята забирали с собой в сердце тепло нашего уральского гостеприимства. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвует в организации досуга для ребят, помогает детям правильно выбрать в жизни путь и стать настоящими мужчинами»,

– сказал Алексей Свалов.



Фото: «Выбор сильных»


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
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19:47 Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе
19:02 Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове
18:41 Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
17:42 Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
16:37 СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижним Тагилом
16:11 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Данилы Зверева
15:34 Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам
14:59 В Свердловской области горят восемь гектаров леса
13:51 Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
12:44 В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции
12:09 На производстве в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга скончалась машинистка
11:25 Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области
11:16 На железнодорожных объектах Свердловской области начались антитеррористические учения
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