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В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
Кадр из видео: проект «Выбор сильных»
В Свердловской области в верхнепышминском кинотеатре «Киноград» при поддержке проекта «Выбор сильных» прошёл закрытый показ полнометражной художественной картины «Алдан» об отце, который, лишившись из-за теракта дочери, решает стать добровольцем и отправляется на фронт.
Зрителями кинопоказа стали юные спортсмены из Луганска, которые приехали на учебно-тренировочные сборы в СК «Родина».
Кинокартину представил генеральный продюсер фильма Данила Куликов. Он рассказал, что фильм основан на подвиге IT-предпринимателя из Якутии Николая Потапова, который отказался от двух отсрочек по работе, доступных для IT-специалистов, и ушёл добровольцем в зону боевых действий. За свой подвиг он был награждён Орденом Мужества лично из рук президента – поскольку работал в зоне боевых действий медиком.
В рамках дружбы между регионами юные самбисты из Луганска посетили тематические экскурсии, в том числе, музей истории самбо Свердловской области. Также для ребят провёл мастер-класс двукратный чемпион мира по самбо Станислав Скрябин. Он показал свои коронные приёмы.
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что организация отдыха для детей из Донецка и Луганска стала доброй традицией для объединения. Её продолжают третий год подряд.
На прошлой неделе, напомним, в Верхней Пышме организовывали досуг для спортсменов из Донецка, которые проводят каникулы в училище олимпийского резерва №1.
Зрителями кинопоказа стали юные спортсмены из Луганска, которые приехали на учебно-тренировочные сборы в СК «Родина».
Кинокартину представил генеральный продюсер фильма Данила Куликов. Он рассказал, что фильм основан на подвиге IT-предпринимателя из Якутии Николая Потапова, который отказался от двух отсрочек по работе, доступных для IT-специалистов, и ушёл добровольцем в зону боевых действий. За свой подвиг он был награждён Орденом Мужества лично из рук президента – поскольку работал в зоне боевых действий медиком.
«Этот фильм – это метафора на нынешние реалии, которая соткана из реальных событий. Дети не знают различия по странам, по конфессиям, по флагам, по партиям. И дети – это будущее нашей планеты. Именно они будут решать, какой будет наша страна в дальнейшем и каким будет наш мир. Поэтому очень важно показывать фильм подрастающему поколению»,
– сказал Куликов.
В рамках дружбы между регионами юные самбисты из Луганска посетили тематические экскурсии, в том числе, музей истории самбо Свердловской области. Также для ребят провёл мастер-класс двукратный чемпион мира по самбо Станислав Скрябин. Он показал свои коронные приёмы.
Фото: «Выбор сильных»
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что организация отдыха для детей из Донецка и Луганска стала доброй традицией для объединения. Её продолжают третий год подряд.
На прошлой неделе, напомним, в Верхней Пышме организовывали досуг для спортсменов из Донецка, которые проводят каникулы в училище олимпийского резерва №1.
«Мы одна большая дружная семья, и очень хочется, чтобы, возвращаясь домой, ребята забирали с собой в сердце тепло нашего уральского гостеприимства. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвует в организации досуга для ребят, помогает детям правильно выбрать в жизни путь и стать настоящими мужчинами»,
– сказал Алексей Свалов.
Фото: «Выбор сильных»
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