Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка

Фото предоставлено организаторами встречи





– сказал Алексей Свалов. «Уже три года подряд в рамках проекта "Выбор сильных" во время летних каникул мы организуем разноплановый досуг: от посещений Музейных комплексов, рассказывающих об истории России, до встреч с Чемпионами по самбо и мастер-классов. Большое спасибо Федерации самбо Свердловской области, СШ Единоборств и лично ее директору Тимуру Галлямову за помощь в организации досуга для ребят. Дорогие наши гости, помните, что все мы живём в одной большой и дружной стране и мы всегда рады видеть вас на Урале»,

Фото предоставлено организаторами встречи

Фото предоставлено организаторами встречи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы прошла встреча Уральских чемпионов с юными спортсменами из Донецка, которые проводят свои каникулы в Училище олимпийского резерва №1 в Екатеринбурге.Всего на встрече присутствовало 140 ребят, которые профессионально занимаются спортом: самбо, дзюдо, вольной борьбой, ушу и тяжёлой атлетикой.Как отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, выступивший перед юными спортсменами с приветственным словом в начале встречи, организация досуга для детей Донбасса стала для них доброй традицией.После этого двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провёл для ребят экскурсию по Дворцу самбо и единоборств. Он рассказал об истории самбо Свердловской области и рассказал о выдающихся спортсменах региона, а также предложил стать частью Клуба самбо Верхней Пышмы, если в будущем кто-то решит вернуться на Урал.Затем дети встретились с двукратным чемпионом мира по самбо Станиславом Скрябиным и тренером по тхэквондо Сергеем Крашенинниковым, которые провели для ребят мастер-классы по своим дисциплинам.Также в программе были прыжки на батуте и посещение тренажёрного зала, а для любителей компьютерных игр был организован виртуальный спарринг по боксу и теннису в очках дополненной реальности.Изюминкой встречи стала командная игра в «снежки», которую организовал и провел Станислав Скрябин.