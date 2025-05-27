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Экскурсоводы и артисты создали аудиогид по Уралмашу
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Творческое объединение «Екбгуляем» и студия «Послушайте!» выпустили серию из трёх аудиоэкскурсий по Уралмашу — району с богатой историей и особой атмосферой. Проект стал результатом сотрудничества местных энтузиастов, профессиональных экскурсоводов, театральных актёров и активных горожан, решивших рассказать о своём районе по-новому.
Аудиогид стал логичным продолжением весенних бесплатных прогулок, которые проводили гиды сообщества «Екбгуляем» — Анастасия Печерских, Дмитрий Москвин и Евгений Бурденков. Каждая экскурсия была посвящена одной из ключевых ценностей района: открытости, взаимодействию и ответственности. Особенность проекта — живое участие горожан, чьи голосовые впечатления от прогулок вошли в итоговый материал. Эти фрагменты стали подлинным голосом Уралмаша.
Главный рассказчик аудиогида — Александр Банников, первый директор строительства Уралмашзавода. Говорит Банников голосом заслуженного артиста России и актёра «Коляда-театра» Сергея Фёдорова. Музыкальное сопровождение подготовил Илья Калин — артист Центра современной драматургии и участник музыкального проекта «Magic Marginal». Его саундтрек усиливает атмосферу, добавляет эмоций и помогает слушателям лучше прочувствовать то, о чём идёт повествование.
Аудиогид можно слушать и как самостоятельный подкаст — неспешный и очень «ламповый». Доступен он по ссылке для самых разных платформ.
Аудиогид стал логичным продолжением весенних бесплатных прогулок, которые проводили гиды сообщества «Екбгуляем» — Анастасия Печерских, Дмитрий Москвин и Евгений Бурденков. Каждая экскурсия была посвящена одной из ключевых ценностей района: открытости, взаимодействию и ответственности. Особенность проекта — живое участие горожан, чьи голосовые впечатления от прогулок вошли в итоговый материал. Эти фрагменты стали подлинным голосом Уралмаша.
Главный рассказчик аудиогида — Александр Банников, первый директор строительства Уралмашзавода. Говорит Банников голосом заслуженного артиста России и актёра «Коляда-театра» Сергея Фёдорова. Музыкальное сопровождение подготовил Илья Калин — артист Центра современной драматургии и участник музыкального проекта «Magic Marginal». Его саундтрек усиливает атмосферу, добавляет эмоций и помогает слушателям лучше прочувствовать то, о чём идёт повествование.
Аудиогид можно слушать и как самостоятельный подкаст — неспешный и очень «ламповый». Доступен он по ссылке для самых разных платформ.
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