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Экскурсоводы и артисты создали аудиогид по Уралмашу

19.14 Четверг, 5 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Творческое объединение «Екбгуляем» и студия «Послушайте!» выпустили серию из трёх аудиоэкскурсий по Уралмашу — району с богатой историей и особой атмосферой. Проект стал результатом сотрудничества местных энтузиастов, профессиональных экскурсоводов, театральных актёров и активных горожан, решивших рассказать о своём районе по-новому.

Аудиогид стал логичным продолжением весенних бесплатных прогулок, которые проводили гиды сообщества «Екбгуляем» — Анастасия Печерских, Дмитрий Москвин и Евгений Бурденков. Каждая экскурсия была посвящена одной из ключевых ценностей района: открытости, взаимодействию и ответственности. Особенность проекта — живое участие горожан, чьи голосовые впечатления от прогулок вошли в итоговый материал. Эти фрагменты стали подлинным голосом Уралмаша.

Главный рассказчик аудиогида — Александр Банников, первый директор строительства Уралмашзавода. Говорит Банников голосом заслуженного артиста России и актёра «Коляда-театра» Сергея Фёдорова. Музыкальное сопровождение подготовил Илья Калин — артист Центра современной драматургии и участник музыкального проекта «Magic Marginal». Его саундтрек усиливает атмосферу, добавляет эмоций и помогает слушателям лучше прочувствовать то, о чём идёт повествование.

Аудиогид можно слушать и как самостоятельный подкаст — неспешный и очень «ламповый». Доступен он по ссылке для самых разных платформ.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:37 За минувшую среду свердловские пожары унесли две жизни
17:17 В Свердловской области нашли применение отходам переработки
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15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Экс-заведующей производством ООО «Общественное питание» вынесли приговор за массовое отравление
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего парня ждёт суд
11:47 В Ura.ru прокомментировали обыски
11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
10:58 СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru
10:15 В Екатеринбурге ожидают увеличение количества медалистов среди выпускников
09:30 Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге
21:37 Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами
20:16 Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске
20:01 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на крупнейшем мусорном полигоне Екатеринбурга
19:39 Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска
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