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Награды ждут победителей всероссийского конкурса юных ювелиров и камнерезов в Екатеринбурге
Фото предоставлено Екатеринбургским музеем ИЗО
В последний день весны в Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится торжественное подведение итогов XIV Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и традиционно собирает талантливую молодёжь из разных регионов страны.
Конкурс проходил по двум основным номинациям — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение», с разделением на возрастные категории: школьники, студенты колледжей, студенты вузов, а с 2022 года – и «Молодые мастера». Награды получат победители в каждой категории, а также обладатели специальных призов от партнёров конкурса — ведущих ювелирных домов, творческих объединений и учебных заведений. Среди них: Свердловское отделение Союза художников России, ювелирный дом CHAMOVSKIKH, Гильдия ювелиров Урала и другие.
Работы конкурсантов выставлены в музее. У интересующихся ювелирным искусством есть ещё несколько дней, чтобы полюбоваться на них — экспозиция работает до 1 июня.
Напомним, что конкурс, организованный компанией «Минерал-Шоу», преследует целью поддержку молодых мастеров и сохранение уникальных традиций уральской художественной школы. За 14 лет через него прошли более 1650 участников, представившие свыше двух тысяч работ. В 2025-м году на суд жюри поступило 182 изделия: 112 камнерезных и 70 ювелирных. Работы прислали молодые авторы из Екатеринбурга, Челябинска, Тольятти, Перми, Иркутска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Миасса и других городов.
Конкурс проходил по двум основным номинациям — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение», с разделением на возрастные категории: школьники, студенты колледжей, студенты вузов, а с 2022 года – и «Молодые мастера». Награды получат победители в каждой категории, а также обладатели специальных призов от партнёров конкурса — ведущих ювелирных домов, творческих объединений и учебных заведений. Среди них: Свердловское отделение Союза художников России, ювелирный дом CHAMOVSKIKH, Гильдия ювелиров Урала и другие.
Работы конкурсантов выставлены в музее. У интересующихся ювелирным искусством есть ещё несколько дней, чтобы полюбоваться на них — экспозиция работает до 1 июня.
Напомним, что конкурс, организованный компанией «Минерал-Шоу», преследует целью поддержку молодых мастеров и сохранение уникальных традиций уральской художественной школы. За 14 лет через него прошли более 1650 участников, представившие свыше двух тысяч работ. В 2025-м году на суд жюри поступило 182 изделия: 112 камнерезных и 70 ювелирных. Работы прислали молодые авторы из Екатеринбурга, Челябинска, Тольятти, Перми, Иркутска, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Миасса и других городов.
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