В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы молодых мастеров ювелирного и камнерезного дела

Фото предоставлено Екатеринбургским музеем ИЗО





– говорят в музее. «Работа, набравшая самое большое количество зрительских голосов, получает специальный приз»,

Фото предоставлено Екатеринбургским музеем ИЗО





– пояснили в музее ИЗО. «Главная задача – поддержка юных и молодых мастеров, развитие творческого потенциала участников, сохранение традиций камнерезного и ювелирного искусства. Экспонирование конкурсных произведений в стенах классического музея – редкая возможность для начинающих авторов сопоставить свои достижения с эталонными произведениями признанных уральских мастеров камнерезного и ювелирного дела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбургском музее изобразительных искусств покажут работы участников молодёжного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера».Выставка проводится в четырнадцатый раз. В этом году в музее будут представлены работы мастеров из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тольятти, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Полевского, Миасса, Сибая, Иркутска, рассказали Вечерним ведомостям в музее ИЗО.Всего на выставке будет представлено порядка 200 произведений.Увидеть работы мастеров ювелирного и камнерезного дела можно будет с 29 марта по 1 июня. Кроме этого, каждый гость сможет оставить в специальной урне свой голос за понравившуюся работу.Ювелирные и камнерезные изделия также будут оценивают жюри конкурса, в которое входят представители организаторов и партнёров, ведущие камнерезы и ювелиры, историки искусства. Награждать лауреатов, дипломантов и их руководителей будут 31 мая.Однако основная цель мероприятия – поддержать молодых мастеров.