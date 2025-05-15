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В Екатеринбурге в 18-й раз состоится фестиваль «Коляда-Plays»
Фото: Вечерние ведомости
С 19 по 30 июня в Екатеринбурге в 18-й раз состоится международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». За 11 дней на городских площадках покажут 39 спектаклей по пьесам уральских авторов. Об этом сообщил Николай Коляда в соцсетях.
Несмотря на то, что в этом году проект не получил обещанный грант, проведение фестиваля не отменяется. Средства на его организацию собирают с помощью краудфандинга. По данным на утро 21 мая, собрано 751 001 рубль — это половина от заявленной суммы. Сбор продолжается.
Основная программа, а также большая офф-программа будут опубликованы в ближайшие дни. Спектакли пройдут на сценах ЦУК «Урал», ТЮЗа, Театра кукол, Камерного театра, «Коляда-Театра» и в Музее андеграунда.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер оказал поддержку фестивалю. Николай Коляда сообщил, что проект получил один миллион рублей, которые планируется направить на оплату перелёта театральной труппы из Монголии.
Несмотря на то, что в этом году проект не получил обещанный грант, проведение фестиваля не отменяется. Средства на его организацию собирают с помощью краудфандинга. По данным на утро 21 мая, собрано 751 001 рубль — это половина от заявленной суммы. Сбор продолжается.
Основная программа, а также большая офф-программа будут опубликованы в ближайшие дни. Спектакли пройдут на сценах ЦУК «Урал», ТЮЗа, Театра кукол, Камерного театра, «Коляда-Театра» и в Музее андеграунда.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер оказал поддержку фестивалю. Николай Коляда сообщил, что проект получил один миллион рублей, которые планируется направить на оплату перелёта театральной труппы из Монголии.
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