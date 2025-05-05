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На параде Победы в Верхней Пышме участвовало рекордное количество техники
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На параде Победы в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Верхней Пышме выступило рекордное количество военной техники – в механизированной колонне прошли 60 боевых машин, произведённых как территории советской России, так и полученных в рамках ленд-лиза. Вся техника из Музейного комплекса военной и гражданской техники Верхней Пышмы.
Шествие техники из музейной коллекции открыли знаменные группы в сопровождении сводного оркестра Центрального военного округа.
После этого по Успенскому проспекту пошла техника.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков, в этом году был сделан акцент на заводскую составляющую. Идея в том, чтобы показать вклад конкретных городов и предприятий СССР в укреплении обороноспособности страны.
В колонне была представлена техника, которая выпускалась в Москве, Ленинграде, Горьком, Сталинграде, Харькове, Таганроге и на Урале – от раннего образца к более позднему.
Кроме этого, в шествии был представлен блок техники, произведенной в США и Великобритании.
После демонстрации военной техники над Верхней Пышмой выступила пилотажная группа «Русь» в составе из пяти самолётов Л-39. Её основали в 1987 году.
Это старейшая авиационная группа синхронного пилотажа в России, выступающая на высшем международном уровне. В её составе – лётчики-инструкторы первого класса, имеющие налёт более 3,5 тысячи часов.
А завершился парад шествием «Бессмертного полка».
Напомним, в январе 2025 года Владимир Путин своим указал присвоил Верхней Пышме почётное звание «Город трудовой доблести». По этому случаю сегодня в основание стелы было заложено пять медных вайербарсов с памятной гравировкой – их, как и 80 лет назад отлили в медеплавильном цехе верхнепышминского предприятия, где в военные годы было основное производство меди. Около 80% всех снарядных и патронных гильз в стране производились из меди, выпущенной на Пышминском медеэлектролитном заводе.
Шествие техники из музейной коллекции открыли знаменные группы в сопровождении сводного оркестра Центрального военного округа.
После этого по Успенскому проспекту пошла техника.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков, в этом году был сделан акцент на заводскую составляющую. Идея в том, чтобы показать вклад конкретных городов и предприятий СССР в укреплении обороноспособности страны.
Лёгкий бронеавтомобиль БА-84Б
Лёгкий танк Т-26
Лёгкий танк Т-80
В колонне была представлена техника, которая выпускалась в Москве, Ленинграде, Горьком, Сталинграде, Харькове, Таганроге и на Урале – от раннего образца к более позднему.
Средний танк Т-34-76
Тяжёлый танк Т-35
Трактор С-65 «Сталинец»
Кроме этого, в шествии был представлен блок техники, произведенной в США и Великобритании.
Американский лёгкий плавающий автомобиль Ford GPA
Американский автомобиль Dodge WC-51
Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на шасси британского грузовика Fordson WOT8
После демонстрации военной техники над Верхней Пышмой выступила пилотажная группа «Русь» в составе из пяти самолётов Л-39. Её основали в 1987 году.
Это старейшая авиационная группа синхронного пилотажа в России, выступающая на высшем международном уровне. В её составе – лётчики-инструкторы первого класса, имеющие налёт более 3,5 тысячи часов.
А завершился парад шествием «Бессмертного полка».
Напомним, в январе 2025 года Владимир Путин своим указал присвоил Верхней Пышме почётное звание «Город трудовой доблести». По этому случаю сегодня в основание стелы было заложено пять медных вайербарсов с памятной гравировкой – их, как и 80 лет назад отлили в медеплавильном цехе верхнепышминского предприятия, где в военные годы было основное производство меди. Около 80% всех снарядных и патронных гильз в стране производились из меди, выпущенной на Пышминском медеэлектролитном заводе.
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