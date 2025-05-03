На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ

– сказали в мэрии.

«Теперь специалисты муниципалитета сформируют каталог эскизных проектов, который до конца недели передадут на рассмотрение членам жюри. Они оценит глубину и ясность задумки, художественную ценность работы и соответствие потенциального монумента окружающей локации»,