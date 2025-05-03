Возрастное ограничение 18+

На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ

12.57 Вторник, 6 мая 2025
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге завершился приём эскизов памятника Борису Рыжему. Всего на конкурс прислали 17 работ.

Как рассказали на сайте города, на конкурс свои работы присылали не только жители уральской столицы, но и авторы из других городов. В их числе художники, дизайнеры и архитекторы из Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Теперь специалисты муниципалитета сформируют каталог эскизных проектов, который до конца недели передадут на рассмотрение членам жюри. Они оценит глубину и ясность задумки, художественную ценность работы и соответствие потенциального монумента окружающей локации»,

– сказали в мэрии.


Победителю обещают диплом и 500 тысяч рублей, и самое главное – его идею воплотят в жизнь.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Глава СК потребовал доклад о расследовании издевательств над школьником в Новоуральске
03 мая 2025
Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
28 апреля 2025
В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
05 мая 2025
В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
30 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
12:57 На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для каршеринговых самокатов
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
12:57 На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для каршеринговых самокатов
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK