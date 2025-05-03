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На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге завершился приём эскизов памятника Борису Рыжему. Всего на конкурс прислали 17 работ.
Как рассказали на сайте города, на конкурс свои работы присылали не только жители уральской столицы, но и авторы из других городов. В их числе художники, дизайнеры и архитекторы из Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы.
Победителю обещают диплом и 500 тысяч рублей, и самое главное – его идею воплотят в жизнь.
Как рассказали на сайте города, на конкурс свои работы присылали не только жители уральской столицы, но и авторы из других городов. В их числе художники, дизайнеры и архитекторы из Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы.
«Теперь специалисты муниципалитета сформируют каталог эскизных проектов, который до конца недели передадут на рассмотрение членам жюри. Они оценит глубину и ясность задумки, художественную ценность работы и соответствие потенциального монумента окружающей локации»,
– сказали в мэрии.
Победителю обещают диплом и 500 тысяч рублей, и самое главное – его идею воплотят в жизнь.
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