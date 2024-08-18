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В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры

18.07 Воскресенье, 18 августа 2024
Фото: Надежда Севастьянова во «ВКонтакте»
В парке Лесоводов России, известном своими уникальными деревянными статуями, начали падать знаменитые скульптуры, созданные Валерием Гавриловым и его коллегами. Об этом сообщила Надежда Севастьянова во «ВКонтакте».

Созданные в 1976 году преподавателями Лесотехнического института Валентином Черновым и Геннадием Поводом вместе с художником Валерием Гавриловым. Композиция под названием «Освобождение человека», представляющая аллегории на историю со времен Геродота, встречает посетителей у входа со стороны Сибирского тракта.

Обсуждение возможного переноса скульптур в другие локации, такие как Парк Маяковского или площадку перед центром «Эрмитаж-Урал», ранее вызывало споры среди горожан.

Депутат Константин Киселев выразил свое возмущение произошедшим, подчеркнув, что необходимость сохранения этих памятников искусства давно назрела. В своем заявлении в социальных сетях он отметил, что повторно поднимал вопрос финансирования реставрации, но средств на это не выделили. «Это за рамками приличий и совести», — написал депутат, критикуя городские власти за бездействие.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:07 В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры
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15:22 Защита обжаловала приговор Ксении Карелиной по делу о госизмене
13:54 В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line
10:44 В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах
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16:48 Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%
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14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
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14:11 Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
12:57 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
11:50 В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад
11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
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