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В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры
Фото: Надежда Севастьянова во «ВКонтакте»
В парке Лесоводов России, известном своими уникальными деревянными статуями, начали падать знаменитые скульптуры, созданные Валерием Гавриловым и его коллегами. Об этом сообщила Надежда Севастьянова во «ВКонтакте».
Созданные в 1976 году преподавателями Лесотехнического института Валентином Черновым и Геннадием Поводом вместе с художником Валерием Гавриловым. Композиция под названием «Освобождение человека», представляющая аллегории на историю со времен Геродота, встречает посетителей у входа со стороны Сибирского тракта.
Обсуждение возможного переноса скульптур в другие локации, такие как Парк Маяковского или площадку перед центром «Эрмитаж-Урал», ранее вызывало споры среди горожан.
Депутат Константин Киселев выразил свое возмущение произошедшим, подчеркнув, что необходимость сохранения этих памятников искусства давно назрела. В своем заявлении в социальных сетях он отметил, что повторно поднимал вопрос финансирования реставрации, но средств на это не выделили. «Это за рамками приличий и совести», — написал депутат, критикуя городские власти за бездействие.
Созданные в 1976 году преподавателями Лесотехнического института Валентином Черновым и Геннадием Поводом вместе с художником Валерием Гавриловым. Композиция под названием «Освобождение человека», представляющая аллегории на историю со времен Геродота, встречает посетителей у входа со стороны Сибирского тракта.
Обсуждение возможного переноса скульптур в другие локации, такие как Парк Маяковского или площадку перед центром «Эрмитаж-Урал», ранее вызывало споры среди горожан.
Депутат Константин Киселев выразил свое возмущение произошедшим, подчеркнув, что необходимость сохранения этих памятников искусства давно назрела. В своем заявлении в социальных сетях он отметил, что повторно поднимал вопрос финансирования реставрации, но средств на это не выделили. «Это за рамками приличий и совести», — написал депутат, критикуя городские власти за бездействие.
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