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В мэрии Екатеринбурга показали будущий сквер Рыжего
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.РФ
Каким будет сквер имени Бориса Рыжего рассказали и показали в администрации Екатеринбурга. Это произошло на заседании совета по развитию общественных пространств.
Главной темой заседания и стало грядущее благоустройство сквера на улице Титова в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. По озвученной на заседании информации, сквер, которому планируют присвоить имя известного уральского поэта Бориса Рыжего, оградят от дорог растительностью и разделят на одиннадцать участков. На одном из участком поставят спортивные площадки, на другом — ларьки для перекуса, на третьем обустроят детскую площадку. Интересно, что для детей собираются поставить не традиционные турники с качелями, а стилизованный под теплотрасу объект, как напоминание о суровом детстве Рыжего.
Главным украшением сквера должен стать памятник поэту. Судя по представленному в мэрии проекту, выглядеть он будет высокохудожественно и динамично. Скульптура изображает молодого Бориса Рыжего, который словно поднимется по волне из грязной лужи. При этом грязь под его ногами превращается в исписанные листы бумаги.
«По итогам заседания концепция благоустройства сквера по улице Титова с небольшими замечаниями была согласована», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
Главной темой заседания и стало грядущее благоустройство сквера на улице Титова в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. По озвученной на заседании информации, сквер, которому планируют присвоить имя известного уральского поэта Бориса Рыжего, оградят от дорог растительностью и разделят на одиннадцать участков. На одном из участком поставят спортивные площадки, на другом — ларьки для перекуса, на третьем обустроят детскую площадку. Интересно, что для детей собираются поставить не традиционные турники с качелями, а стилизованный под теплотрасу объект, как напоминание о суровом детстве Рыжего.
Главным украшением сквера должен стать памятник поэту. Судя по представленному в мэрии проекту, выглядеть он будет высокохудожественно и динамично. Скульптура изображает молодого Бориса Рыжего, который словно поднимется по волне из грязной лужи. При этом грязь под его ногами превращается в исписанные листы бумаги.
«По итогам заседания концепция благоустройства сквера по улице Титова с небольшими замечаниями была согласована», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
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