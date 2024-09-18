В мэрии Екатеринбурга показали будущий сквер Рыжего

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Каким будет сквер имени Бориса Рыжего рассказали и показали в администрации Екатеринбурга. Это произошло на заседании совета по развитию общественных пространств.Главной темой заседания и стало грядущее благоустройство сквера на улице Титова в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. По озвученной на заседании информации, сквер, которому планируют присвоить имя известного уральского поэта Бориса Рыжего, оградят от дорог растительностью и разделят на одиннадцать участков. На одном из участком поставят спортивные площадки, на другом — ларьки для перекуса, на третьем обустроят детскую площадку. Интересно, что для детей собираются поставить не традиционные турники с качелями, а стилизованный под теплотрасу объект, как напоминание о суровом детстве Рыжего.Главным украшением сквера должен стать памятник поэту. Судя по представленному в мэрии проекту, выглядеть он будет высокохудожественно и динамично. Скульптура изображает молодого Бориса Рыжего, который словно поднимется по волне из грязной лужи. При этом грязь под его ногами превращается в исписанные листы бумаги.«По итогам заседания концепция благоустройства сквера по улице Титова с небольшими замечаниями была согласована», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.