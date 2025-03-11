В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову

«К участию приглашаются скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также студенты высших учебных заведений, учащиеся по специальностям "дизайн", "архитектура", "декоративно-прикладное искусство" – как самостоятельно, так и в составе творческого коллектива», – напомнили в мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию