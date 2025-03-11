Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь объявили конкурс на лучший эскиза памятника режиссёру Алексею Балабанову. О приёме работ сообщили на сайте городской администрации.
Эскизы памятника будут принимать до 1 апреля. Прислать свои работы можно на электронную почту idea@ekadm.ru. В прошлый раз в администрации просили высылать документы по формам, указанным здесь.
Напомним, в предыдущий раз жюри не смогли выбрать эскиз. Все работы показались им слабыми.
«К участию приглашаются скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также студенты высших учебных заведений, учащиеся по специальностям "дизайн", "архитектура", "декоративно-прикладное искусство" – как самостоятельно, так и в составе творческого коллектива», – напомнили в мэрии.
Эскизы памятника будут принимать до 1 апреля. Прислать свои работы можно на электронную почту idea@ekadm.ru. В прошлый раз в администрации просили высылать документы по формам, указанным здесь.
Напомним, в предыдущий раз жюри не смогли выбрать эскиз. Все работы показались им слабыми.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Возле недавно отремонтированной школы №68 в Екатеринбурге заметили переодевающихся на улице детей
14 марта 2025
14 марта 2025