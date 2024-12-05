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В Екатеринбурге не смогли выбрать эскиз памятника Балабанову. Резко высказался Бутусов 

19.19 Четверг, 12 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге не смогли выбрать эскиз, на основе которого сделают памятник режиссёру Алексею Балабанову. Заседание жюри по выбору эскиза для будущего памятника под председательством мэра города Алексея Орлова прошло на Свердловской киностудии (где начинал свой творческий путь Балабанов), но по его итогу ни на одном из предложенных вариантов эксперты остановиться не смогли.

Все работы показались жюри слабыми. Музыкант, экс-лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, не присутствовавший на заседании жюри, но ознакомившийся с экскизами, назвал представленные заявки «унылой картиной».


Фото: Вечерние ведомости


«Складывается общее впечатление, что все скульпторы видят Алексея как бомжа на каких-то развалинах», — зачитали мнение Бутусова на заседании.

Мнение Бутусова спросили, поскольку он с молодости дружил с Балабановым, писал музыку, использовавшуюся в фильмах режиссёра. Балабанов и Бутусов переехали из Екатеринбурга в Санкт-Петербург примерно в одно время в 1990 году.


Фото: Вечерние ведомости


Против всех вариантов высказался ещё один друг Балабанова, директор фестиваля «Ночь музыки» и лидер рок-группы «Топ» Евгений Горенбург. В состав жюри вошли также вдова режиссёра Надежда Васильева-Балабанова, глава города Алексей Орлов и специалисты из муниципальных органов и учреждений. 


Фото: Вечерние ведомости


Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв сказал:
«Мы хотим создать скульптуру, которая была бы достойна такой выдающейся личности, как Балабанов. Однако большинство представленных работ выглядят так, будто они предназначены для обычного горожанина».


Фото: Вечерние ведомости


Всего на конкурс было отправлено 30 заявок. После часа обсуждений жюри приняло решение продлить сроки приёма заявок. Ранее выбрать итоговый вариант рассчитывали к 25 февраля – дню рождения Балабанова. Сейчас это произойдёт не раньше весны 2025 года. О точных датах в мэрии пока не сообщают.


Фото: Вечерние ведомости


На рассмотрение экспертам поступило 30 проектов, из которых предполагалось выбрать десять лучших. В итоге комиссия единодушно решила отложить окончательное решение и провести следующий этап конкурса весной 2025 года.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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