Возрастное ограничение 18+
Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
Фото предоставлено организаторами
На фестивале светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге, темой которого стало звёздное небо, презентуют книгу комиксов «Ожившие легенды Севера», созданных по мотивам сказок коренных народов северного Урала, героев которых оживила команда МТС.
Презентовать книгу планируют в субботу, 15 февраля, на первом этаже лицея имени С.П. Дягилева (ул. Луначарского, 173).
В книгу комиксов вошли сюжеты, написанные со слов представителей народов ханты, манси, ненцы и селькупы, большинство из которых ранее нигде не печатались. Их записали и перевели на русский и родные для коренных народов языки.
Особенность сборника в том, при его создании использовались AR-технологии, которые позволять оживлять картинки и сопровождать их повествованием на нескольких национальных языках, что помогает при их изучении. Оживить истории смогли благодаря МТС – экосистема участвовала в разработке дополнительной реальности для комиксов.
«Ожившие легенды Севера» стали частью фестиваля, так как звёздное небо, солнце и луна – это то, чему северные народы посвящают свои песни и сказки. Именно небо помогает им в пути и предсказывать погоду, а также подсказывает, как называть своих детей.
Сразу после презентации книги учащиеся лицея и студенты ЕАСИ покажут семь световых художественных работ, которые связаны со звёздами и преданиями коренных народов Урала.
Презентовать книгу планируют в субботу, 15 февраля, на первом этаже лицея имени С.П. Дягилева (ул. Луначарского, 173).
«Оба дня фестиваля в лицее будет демонстрироваться фильм об этнографических экспедициях, результатом которых стала эта книга. Увидеть инсталляции можно будет 15 и 16 февраля с 19 до 23 часов в составе организованных экскурсий. Экскурсии сразу для двух групп будут стартовать в начале каждого часа. Участие в экскурсиях бесплатное»,
– рассказали организаторы.
В книгу комиксов вошли сюжеты, написанные со слов представителей народов ханты, манси, ненцы и селькупы, большинство из которых ранее нигде не печатались. Их записали и перевели на русский и родные для коренных народов языки.
Особенность сборника в том, при его создании использовались AR-технологии, которые позволять оживлять картинки и сопровождать их повествованием на нескольких национальных языках, что помогает при их изучении. Оживить истории смогли благодаря МТС – экосистема участвовала в разработке дополнительной реальности для комиксов.
«Ожившие легенды Севера» стали частью фестиваля, так как звёздное небо, солнце и луна – это то, чему северные народы посвящают свои песни и сказки. Именно небо помогает им в пути и предсказывать погоду, а также подсказывает, как называть своих детей.
Сразу после презентации книги учащиеся лицея и студенты ЕАСИ покажут семь световых художественных работ, которые связаны со звёздами и преданиями коренных народов Урала.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?
09 февраля 2025
09 февраля 2025
В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников
09 февраля 2025
09 февраля 2025
В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
10 февраля 2025
10 февраля 2025