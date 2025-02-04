Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»

– рассказали организаторы.

«Оба дня фестиваля в лицее будет демонстрироваться фильм об этнографических экспедициях, результатом которых стала эта книга. Увидеть инсталляции можно будет 15 и 16 февраля с 19 до 23 часов в составе организованных экскурсий. Экскурсии сразу для двух групп будут стартовать в начале каждого часа. Участие в экскурсиях бесплатное»,