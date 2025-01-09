«Арктическое» кино подморозит размякших от необычно тёплого января екатеринбуржцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге после нескольких дней морозца вновь воцарилась по-весеннему тёплая погода. Словно специально подгадав к аномальному январю, Свердловский региональный центр Президентской библиотеки организует показ «арктических» фильмов международного фестиваля «Золотой ворон».Показы программы Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» в Екатеринбурге стартанут в ближайшую субботу, 11 января и продолжатся 11 дней. За этот период зрители смогут посмотреть анимационные, документальные и художественные фильмы, тем или иным образом рассказывающие об Арктике.Среди обещанных фильмов есть драма для всех возрастов «Африка» о нелёгких буднях блокадного Ленинграда, документальный фильм «Северный морской путь», раскрывающий тайны одной из самых суровых транспортных магистралей России, мультфильмы «Аляска» и «Кит плывет на Север». Два четверга будут уделены серьёзным сюжетам: кинолентам на глубокие темы. А по субботам запланирована детская программа – короткометражные мультфильмы, которые подарят маленьким зрителям радость и яркие впечатления.Вход на все показы свободный. Подробное расписание показов «арктического» кино найти на сайте Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского, в основном здании которой на третьем этаже и находится я зал Президентской библиотеки.