Возрастное ограничение 18+
О новых российских телесериалах екатеринбуржцам расскажет насмотренный эксперт
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Иногда российский телесериал необязательно смотреть — достаточно послушать (или прочесть) мнение Арины Бородиной о нём, чтобы понять, стоит ли тратить на него время. Большой эксперт по телевизионному контенту, журналистка и обозреватель на этой неделе посетит Екатеринбург.
В субботу, 21 декабря, Арина Бородина расскажет желающим о том, выросло ли качество современных российских сериалов и на какие темы нынче предпочитают «варить телевизионное мыло». Но главной темой её лекции в Ельцин Центре станут повторное пережёвывание известных сюжетов и попытки перенести импортные хиты на отечественную почву. На это указывает и название лекции: «Российские сериалы: ремейки и адаптации». Насколько удачными получаются эти изначально вторичные телепродукты и как воспринимает их российская публика?
Лекция Арины Бородиной о российском телепроизводстве многосерийников пройдёт в медиазале Образовательного центра ельцинской высотки. Начало в 16:00. Слушателем лекции можно стать бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте Ельцин Центра.
В субботу, 21 декабря, Арина Бородина расскажет желающим о том, выросло ли качество современных российских сериалов и на какие темы нынче предпочитают «варить телевизионное мыло». Но главной темой её лекции в Ельцин Центре станут повторное пережёвывание известных сюжетов и попытки перенести импортные хиты на отечественную почву. На это указывает и название лекции: «Российские сериалы: ремейки и адаптации». Насколько удачными получаются эти изначально вторичные телепродукты и как воспринимает их российская публика?
Лекция Арины Бородиной о российском телепроизводстве многосерийников пройдёт в медиазале Образовательного центра ельцинской высотки. Начало в 16:00. Слушателем лекции можно стать бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте Ельцин Центра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Эльмаше начали возводить ёлку
16 декабря 2024
16 декабря 2024