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В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
Иллюстрация: Аскольд Акишин
На субботу, 16 ноября, запланировано первое собрание возрождающегося Уральского комикс-центра. Новым «местожительством» для него станет Свердловская областная библиотека имени В. Белинского.
До своего объявленного закрытия Уральский комикс-центр располагался на улице Мира, в молодёжном центре «Мир». Любители комиксов благодаря этой организации могли не только встречаться для обсуждения «графических новелл», но и научиться самостоятельно создавать комиксы. Однако, сейчас на картах по этому адресу указано, что больше центр не работает. А возродится он в другом месте — в областной библиотеке на улице Белинского.
На первом заседании возрождённого комикс-центра поговорят в основном о ближайших планах, о том, как центр будет работать во втором своём воплощении. Уже известно, что организаторы его собираются, помимо прочего устраивать выставки графических работ от авторов комиксов. Открывшуюся выставку московского художника Аскольда Акишина и его пятничную встречу с екатеринбуржцами как раз можно считать первым событием возрождающегося комикс-цетра.
Субботнее заседание Уральского комикс-центра начнётся в час дня на втором этаже основного здания Белинки. Вход на него будет свободным.
До своего объявленного закрытия Уральский комикс-центр располагался на улице Мира, в молодёжном центре «Мир». Любители комиксов благодаря этой организации могли не только встречаться для обсуждения «графических новелл», но и научиться самостоятельно создавать комиксы. Однако, сейчас на картах по этому адресу указано, что больше центр не работает. А возродится он в другом месте — в областной библиотеке на улице Белинского.
На первом заседании возрождённого комикс-центра поговорят в основном о ближайших планах, о том, как центр будет работать во втором своём воплощении. Уже известно, что организаторы его собираются, помимо прочего устраивать выставки графических работ от авторов комиксов. Открывшуюся выставку московского художника Аскольда Акишина и его пятничную встречу с екатеринбуржцами как раз можно считать первым событием возрождающегося комикс-цетра.
Субботнее заседание Уральского комикс-центра начнётся в час дня на втором этаже основного здания Белинки. Вход на него будет свободным.
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