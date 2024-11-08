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В Белинке открылась выставка московского художника-иллюстратора
Фото: Уральский комикс-центр / vk.com/uralcomicscenter
Выставка работ Аскольда Акишина открылась сегодня, 11 ноября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Сам московский художник-иллюстратор, автор множества популярных комиксов различных жанров выступит в рамках Библионнале, который проходит сейчас в Екатеринбурге.
Аскольд Акишин часто иллюстрирует классические произведения. Среди его графических, наполненных мелкими деталями рисунков, можно увидеть персонажей и целые сцены из литературных произведений Лавкрафта, Достоевского, Ремарка. Создавал он и визуальные образы, навеянные стихами Цветаевой, Маяковского, Гумилёва. Но особое уважение и известность Акишин снискал, как мастер комиксов, направления для России до сих пор нового и мало освоенного.
На выставке в Белинке представлены различные этапы творчества московского художника. Среди них есть и графические портреты известных уральцев — Бориса Ельцина, Алексея Балабанова. Посетители библиотеки могут полюбоваться на эти насыщенные чёрно-белые, «комиксовые» изображения бесплатно. А 15 ноября появится возможность и пообщаться с их автором: Аскольд Акишин в этот день проведёт две встречи, попасть на которые можно по регистрации. Одна из этих встреч озаглавлена «Книги жизни» и запланирована на четыре часа дня, а вечерняя будет называться «Моя комикс-биография» и начнётся в 18.30.
Аскольд Акишин часто иллюстрирует классические произведения. Среди его графических, наполненных мелкими деталями рисунков, можно увидеть персонажей и целые сцены из литературных произведений Лавкрафта, Достоевского, Ремарка. Создавал он и визуальные образы, навеянные стихами Цветаевой, Маяковского, Гумилёва. Но особое уважение и известность Акишин снискал, как мастер комиксов, направления для России до сих пор нового и мало освоенного.
На выставке в Белинке представлены различные этапы творчества московского художника. Среди них есть и графические портреты известных уральцев — Бориса Ельцина, Алексея Балабанова. Посетители библиотеки могут полюбоваться на эти насыщенные чёрно-белые, «комиксовые» изображения бесплатно. А 15 ноября появится возможность и пообщаться с их автором: Аскольд Акишин в этот день проведёт две встречи, попасть на которые можно по регистрации. Одна из этих встреч озаглавлена «Книги жизни» и запланирована на четыре часа дня, а вечерняя будет называться «Моя комикс-биография» и начнётся в 18.30.
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