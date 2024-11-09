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Резонансный арт-объект сняли со стены у екатеринбургского Главпочтамта
Фото: Вечерние ведомости
Резонансный арт-объект «Идите лесом» уральского фестиваля «ЧӦ», появившийся на стене у Главпочтамта в центре Екатеринбурга, убрали сегодня утром. На его место вернули старые плакаты. Об этом сообщает 66.ru.
Напомним, что надпись появилась 5 ноября, но почти сразу была раскритикована депутатом Алексеем Сваловым, увидевшем в арт-объекте отсылку к проекту 2022 года, который поддерживал уклоняющихся от мобилизации россиян. Тогда надпись сократили до слов «Иди лесом», но корректировка не удовлетворила депутата, и организаторы пообещали полностью убрать надпись.
Вместе с тем стало известно, что фестиваль досрочно завершил сезон «Перспектива слов». Поводом стали «потенциальные угрозы безопасности участникам команды и художникам».
Напомним, что надпись появилась 5 ноября, но почти сразу была раскритикована депутатом Алексеем Сваловым, увидевшем в арт-объекте отсылку к проекту 2022 года, который поддерживал уклоняющихся от мобилизации россиян. Тогда надпись сократили до слов «Иди лесом», но корректировка не удовлетворила депутата, и организаторы пообещали полностью убрать надпись.
Вместе с тем стало известно, что фестиваль досрочно завершил сезон «Перспектива слов». Поводом стали «потенциальные угрозы безопасности участникам команды и художникам».
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