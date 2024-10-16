Две книги презентует Белинка на этой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На презентацию двух книг приглашает книгочеев Свердловская областная библиотека имени В. Белинского. Мероприятие пройдёт в ближайшую среду, 23 октября.Правильнее сказать, что в среду в Белинке будет два мероприятия по презентации книг, ведь, хоть они и запланированы на один день, но время и даже место их проведения разные. Одну из книг презентуют в основном здании библиотеки днём, а вторую — вечером, в зале пристроя.Книгу «Родовая библиотека Д. Н. Мамина-Сибиряка» в Белинке продемонстрирует отдел краеведческой литературы. Это каталог, в котором описываются издания из домашней библиотеки известного уральского писателя. Теперь книги, которые читал когда-то сам Мамин-Сибиряк, его предки и родственники, хранятся в фондах Объединенного музея писателей Урала и Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Список их позволяет представить, какие произведения оказали влияние на творчество самого Мамина-Сибиряка.Если первая книга более интересна библиотекарям и библиофилам, то вторая может заинтересовать более широкий читательский круг. Она называется «Когда усталая подлодка из глубины идет домой» и представляет из себя сборник писем Кирилла Бридина, которые он отправлял матери на протяжении пяти лет — с 1960 по 1965 годы. В этот период он служил в армии, но находил время, чтобы описать свою солдатскую жизнь родительнице, чтобы поделиться с ней своими мыслями о происходящем в стране, о просмотренных фильмах и прочитанных книгах. Всего за указанное время он прислал маме 94 письма, не считая открыток и телеграмм.Презентация сборника писем Бридина пройдёт в рамках клуба «Семейная летопись». Книгу собравшимся представит искусствовед и краевед Наталия Мамаева.Презентация книги «Родовая библиотека Д. Н. Мамина-Сибиряка» состоится в три часа дня. Презентация книги «Когда усталая подлодка из глубины идет домой» — в шесть вечера. Вход на оба мероприятия свободный.