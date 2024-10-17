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На этой неделе в Ельцин Центре начнётся показ «Пришельца»
Фрагмент афиши фильма «Пришелец»
Новый фильм молодой, но уже прославленной екатеринбургской кинокомпании «Red Pepper Film» выходит на большие экраны уже на этой неделе. Так, в кинозале Ельцин Центра, где на днях состоялась премьера «Пришельца», сеансы стартуют с 24 октября.
Жанр фильма «Пришелец» можно определить как «фантастическая драма». Сюжет его разворачивается в уральской деревушке, где живёт немного «пришибленный» мужчина средних лет Лёша. Герой одержим поисками внеземной цивилизации и ежедневно пытается выйти на связь с инопланетянами посредством радиоволн. Местные жители посмеиваются над «контактёром», пока однажды к нему действительно не приходит таинственный визитёр.
Фильм по собственному сценарию поставил руководитель «Red Pepper Film» Иван Соснин, и, зная прошлые его фильмы, можно ждать от «Пришельца» тёплых интонаций, забавных наблюдений за современными российскими типажами и увлекательно рассказанной истории.
Билеты на «Пришельца» распространяются не только в кассах Ельцин Центра, но и онлайн. Показ в будние дни проходит по вечерам, в субботу будет и дневной сеанс, ровно в полдень.
Жанр фильма «Пришелец» можно определить как «фантастическая драма». Сюжет его разворачивается в уральской деревушке, где живёт немного «пришибленный» мужчина средних лет Лёша. Герой одержим поисками внеземной цивилизации и ежедневно пытается выйти на связь с инопланетянами посредством радиоволн. Местные жители посмеиваются над «контактёром», пока однажды к нему действительно не приходит таинственный визитёр.
Фильм по собственному сценарию поставил руководитель «Red Pepper Film» Иван Соснин, и, зная прошлые его фильмы, можно ждать от «Пришельца» тёплых интонаций, забавных наблюдений за современными российскими типажами и увлекательно рассказанной истории.
Билеты на «Пришельца» распространяются не только в кассах Ельцин Центра, но и онлайн. Показ в будние дни проходит по вечерам, в субботу будет и дневной сеанс, ровно в полдень.
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