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В Екатеринбурге приглашают узнать о сохранившихся деревянных зданиях города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
16 октября в Доме Журналистов состоится презентация авторской маршрутной карты «ЕкАрта. Неутраченный Екатеринбург». Проект содержит информацию о сохранившихся деревянных зданиях города, обладающих историческим и культурным значением. Разработкой занимались студенты Гуманитарного университета.
«Мы хотим вернуть внимание к уникальному деревянному наследию Екатеринбурга и подчеркнуть важность его сохранения», — отмечает Алла Владимировна Дроздова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета, руководитель проекта.
На презентации гости смогут первыми ознакомиться с картой и задать вопросы команде создателей. Также организаторы подготовили открытки и стикеры с изображениями деревянного Екатеринбурга. Всех заинтересованных ждут завтра в 15:00 по адресу: Клары Цеткин, 1.
В то же время в Екатеринбурге продолжаются обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы по дому Топоркова. Эксперт из Смоленска Ольга Знамина посчитала, что данное здание не достойно быть включённым в реестр объектов культурного наследия (ОКН). В результате общественных обсуждений поступило несколько десятков предложений, и более половины из них сводились к тому, что дом Топоркова необходимо снести (хотя это не было предметом обсуждения). Кто направлял эти предложения, неизвестно — данные участников обсуждений не раскрываются.
«Мы хотим вернуть внимание к уникальному деревянному наследию Екатеринбурга и подчеркнуть важность его сохранения», — отмечает Алла Владимировна Дроздова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета, руководитель проекта.
На презентации гости смогут первыми ознакомиться с картой и задать вопросы команде создателей. Также организаторы подготовили открытки и стикеры с изображениями деревянного Екатеринбурга. Всех заинтересованных ждут завтра в 15:00 по адресу: Клары Цеткин, 1.
В то же время в Екатеринбурге продолжаются обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы по дому Топоркова. Эксперт из Смоленска Ольга Знамина посчитала, что данное здание не достойно быть включённым в реестр объектов культурного наследия (ОКН). В результате общественных обсуждений поступило несколько десятков предложений, и более половины из них сводились к тому, что дом Топоркова необходимо снести (хотя это не было предметом обсуждения). Кто направлял эти предложения, неизвестно — данные участников обсуждений не раскрываются.
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