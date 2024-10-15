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В Екатеринбурге приглашают узнать о сохранившихся деревянных зданиях города

12.42 Вторник, 15 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
16 октября в Доме Журналистов состоится презентация авторской маршрутной карты «ЕкАрта. Неутраченный Екатеринбург». Проект содержит информацию о сохранившихся деревянных зданиях города, обладающих историческим и культурным значением. Разработкой занимались студенты Гуманитарного университета.

«Мы хотим вернуть внимание к уникальному деревянному наследию Екатеринбурга и подчеркнуть важность его сохранения», — отмечает Алла Владимировна Дроздова, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета, руководитель проекта.

На презентации гости смогут первыми ознакомиться с картой и задать вопросы команде создателей. Также организаторы подготовили открытки и стикеры с изображениями деревянного Екатеринбурга. Всех заинтересованных ждут завтра в 15:00 по адресу: Клары Цеткин, 1.

В то же время в Екатеринбурге продолжаются обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы по дому Топоркова. Эксперт из Смоленска Ольга Знамина посчитала, что данное здание не достойно быть включённым в реестр объектов культурного наследия (ОКН). В результате общественных обсуждений поступило несколько десятков предложений, и более половины из них сводились к тому, что дом Топоркова необходимо снести (хотя это не было предметом обсуждения). Кто направлял эти предложения, неизвестно — данные участников обсуждений не раскрываются.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:46 В Екатеринбурге более половины проверенных зоомагазинов работают без лицензий на фармацевтическую деятельность
12:56 В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 32,3 тысячи случаев ОРВИ
12:42 В Екатеринбурге приглашают узнать о сохранившихся деревянных зданиях города
12:15 Подрядчик из Артемовска оштрафован за не завершение работ по ремонту автомобильной дороги
12:13 Екатеринбуржцы тратят в среднем 24 тысячи рублей на подготовку автомобилей к зиме
11:25 В Свердловской области женщину обвиняют в убийстве 13-летней девочки
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09:05 В Екатеринбурге стартует Неделя (не)видимой инвалидности
22:21 В посёлке Новоасбест провалились под лёд и утонули дети
21:03 Девочка-подросток пострадала накануне на поселковой дороге под Екатеринбургом
20:36 В выходные в Верхней Салде начался снос исторического здания
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