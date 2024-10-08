День рождения Джона Леннона отметит Уральский Битлз-клуб и Белинка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Если бы не коварный выстрел обезумевшего поклонника, великий британский музыкант, поэт и композитор Джон Леннон сегодня мог бы отмечать 84 год своего рождения. Память экс-битла почтят в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского члены Уральского Битлз-клуба.Вечером пятницы, 11 октября, Уральский Битлз-клуб проведёт в библиотечном отделе литературы на иностранных языках «Виниловый вечер», посвящённый Джону Леннону. Основным мероприятием вечера станет выступление историка рок-музыки и ведущего программ на радио «Rock Arsenal» Алексея Коршуна о сольном творчестве Леннона и о его фантастической карьере в составе рок-квартета «The Beatles». Кроме того, на встрече презентуют новый Битлз-календарь на 2025 год.Вход на «ленноновскую» встречу в Белинке будет свободным. Начало её запланировано на шесть часов вечера.К слову, день рождения Леннона отметят, конечно, не только в Белинке. Так, буквально в эти часы в Музее Андеграунда проходит встреча любителей классического рока «Час винила», которая тоже посвящена великому ливерпульцу. В программе — обсуждение сольного творчества Джона Леннона и прослушивание его песен.