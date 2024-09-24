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В Екатеринбурге начали собирать проекты будущих мультяшек
Логотип фестиваля «КиноПроба»
Сегодня, 1 октября, начался приём заявок на питчинг анимационных фильмов. Проводит его команда фестиваля «Кинопроба», а одно из главных условий для авторов — лично участвовать в защите проекта.
Питчинг организуется для дебютантов, поэтому опытным аниматорам можно расслабиться. Новички же присылать могут заявки двух направлений — проекты короткометражных анимационных фильмов и проекты анимационных сериалов. Однако, тем, кто фонтанирует идеями, «фонтан» придётся заткнуть, — от каждого автора принимается только по одной заявке. К тому же, авторы должны готовиться к тому, что свой проект в день питчинга придётся отстаивать перед достаточно придирчивым жюри (собственно, в том и суть питчинга).
Питчинг анимационных проектов запланирован на 4 декабря текущего года. Заявки принимаются до 29 октября. А 4 ноября организаторы обещают опубликовать шорт-лист участников. Попытать удачи можно заполнив анкету по ссылке.
Напомним, что ещё почти месяц будет продолжаться и сбор заявок от авторов анимационных дебютов, уже воплощённых в жизнь.
Питчинг организуется для дебютантов, поэтому опытным аниматорам можно расслабиться. Новички же присылать могут заявки двух направлений — проекты короткометражных анимационных фильмов и проекты анимационных сериалов. Однако, тем, кто фонтанирует идеями, «фонтан» придётся заткнуть, — от каждого автора принимается только по одной заявке. К тому же, авторы должны готовиться к тому, что свой проект в день питчинга придётся отстаивать перед достаточно придирчивым жюри (собственно, в том и суть питчинга).
Питчинг анимационных проектов запланирован на 4 декабря текущего года. Заявки принимаются до 29 октября. А 4 ноября организаторы обещают опубликовать шорт-лист участников. Попытать удачи можно заполнив анкету по ссылке.
Напомним, что ещё почти месяц будет продолжаться и сбор заявок от авторов анимационных дебютов, уже воплощённых в жизнь.
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