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Начинающих мультипликаторов приглашают «опробоваться» на екатеринбургском фесте
Логотип фестиваля «КиноПроба»
Лаборатория прикладной анимации «Кинопробы» объявила о начале приёма заявок от начинающих мультипликаторов. Это замечательный шанс получить советы от именитых мастеров и первые оценки — от зрителей.
Чтобы попытать удачу, требуется лишь заполнить анкету по ссылке и приложить к ней сам анимационный ролик. Требования к заявляемым мультикам простые:
Работы потенциальных «лаборантов» принимаются до 20 октября. Их публичный просмотр с комментариями от зрителей запланирован на 1 декабря текущего года, то есть — на первый день очередного фестиваля «Кинопроба», который пройдёт в Екатеринбурге в самом начале зимы.
Чтобы попытать удачу, требуется лишь заполнить анкету по ссылке и приложить к ней сам анимационный ролик. Требования к заявляемым мультикам простые:
«Для ревью принимаются анимационные фильмы продолжительностью не более 5 минут, снятые в 2023 или 2024 году, содержащие аудио дорожку и авторский анимационный видео-контент (музыкальные клипы и рекламные ролики)», — поясняют организаторы кинофестиваля «Кинопроба», в рамках которого и пройдёт лаборатория.
Работы потенциальных «лаборантов» принимаются до 20 октября. Их публичный просмотр с комментариями от зрителей запланирован на 1 декабря текущего года, то есть — на первый день очередного фестиваля «Кинопроба», который пройдёт в Екатеринбурге в самом начале зимы.
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