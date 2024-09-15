Начинающих мультипликаторов приглашают «опробоваться» на екатеринбургском фесте

«Для ревью принимаются анимационные фильмы продолжительностью не более 5 минут, снятые в 2023 или 2024 году, содержащие аудио дорожку и авторский анимационный видео-контент (музыкальные клипы и рекламные ролики)», — поясняют организаторы кинофестиваля «Кинопроба», в рамках которого и пройдёт лаборатория.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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