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Произведения Пелевина разберут в читальне Музея Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
В здании Ельцин Центра продолжает работать читальный клуб «Суета вокруг дивана». Новым объектом исследования уральских книгочеев станут два произведения Виктора Пелевина — «Зигмунд в кафе» и «Затворник и Шестипалый».
Профессор кафедры издательского дела Уральского федерального университета, доктор филологических наук Елена Козьмина вместе с другими членами клуба «Суета вокруг дивана» попробует на основе этих пелевинских книг проследить исторические корни современной российской литературы.
«Затворник и Шестипалый» — это первая книга Виктора Пелевина, написанная в жанре сатирической повести. Он писал её в умирающем Советском Союзе, а опубликовал в 1990 году на страницах журнала «Химия и жизнь» (в этом журнале регулярно печатались художественные произведения фантастического, как правило, направления). Через двух заглавных героев — цыплят-бройлеров — писатель рассказывал об иерархии общества, в котором очень важно оказаться поближе к кормушке.
«Зигмунд в кафе» — небольшой рассказ, в котором автор использует схожие литературные приёмы, что и в «Завторнике». Действие его разворачивается в начале XX века в венском кафе. Пелевин подталкивает читателей к мысли, что главный герой рассказа — никто иной, как основатель психоанализа, и довольно колко высмеивает принципы фрейдизма.
Эти произведения и будут обсуждаться в клубе «Суета вокруг дивана» в ближайшую субботу. Присоединиться можно по записи на официальном сайте Ельцин Центра.
Профессор кафедры издательского дела Уральского федерального университета, доктор филологических наук Елена Козьмина вместе с другими членами клуба «Суета вокруг дивана» попробует на основе этих пелевинских книг проследить исторические корни современной российской литературы.
«Затворник и Шестипалый» — это первая книга Виктора Пелевина, написанная в жанре сатирической повести. Он писал её в умирающем Советском Союзе, а опубликовал в 1990 году на страницах журнала «Химия и жизнь» (в этом журнале регулярно печатались художественные произведения фантастического, как правило, направления). Через двух заглавных героев — цыплят-бройлеров — писатель рассказывал об иерархии общества, в котором очень важно оказаться поближе к кормушке.
«Зигмунд в кафе» — небольшой рассказ, в котором автор использует схожие литературные приёмы, что и в «Завторнике». Действие его разворачивается в начале XX века в венском кафе. Пелевин подталкивает читателей к мысли, что главный герой рассказа — никто иной, как основатель психоанализа, и довольно колко высмеивает принципы фрейдизма.
Эти произведения и будут обсуждаться в клубе «Суета вокруг дивана» в ближайшую субботу. Присоединиться можно по записи на официальном сайте Ельцин Центра.
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