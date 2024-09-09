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Аудиогид, посвящённый проекту грандиозного театра, стал самым популярным гидом по Екатеринбургу в МТС Live
Фото: предоставлено проектом «Территория авангарда»
Мобильный гид с элементами дополненной реальности (AR) об истории грандиозного, но так и не реализованного проекта Большого синтетического театра «Площадь двух театров», стал самым популярным аудиогидом по Екатеринбургу среди представленных в приложении МТС Live, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе МТС по Свердловской области.
Аудиоспектакль-променад прямо на улицах Екатеринбурга срежиссировали актёры модного театра «Turdus», он был презентован к 300-летию Екатеринбурга, корреспондент Вечерних ведомостей делал репортаж с этой презентации.
В ходе спектакля туристы и экскурсанты могут не только послушать аудиодорожку цифрового путеводителя, но и получить зримые подсказки от актёров, понаблюдать за танцевальными и цирковыми номерами. Фишкой аудиогида является элемент дополненной реальности – объёмный макет Большого синтетического театра, который должен был появиться в 1930-х годах в границах улиц Тургенева – Первомайской – Луначарского и проспекта Ленина (для понимания масштабов – сейчас это территория двух кварталов). Если подойти к зданию Уральского гуманитарного института УрФУ на проспекте Ленина, с помощью мобильного приложения этот виртуальный макет можно увидеть именно в том пространстве, где должно было появиться это гигантское здание.
«Мобильный гид «Площадь двух театров» стал третьим аудио-путеводителем по Екатеринбургу в коллекции МТС Live, ранее в приложении появились AR-спектакль «Urban.Ekb» и аудиогид «Легенды Екатеринбурга. Уралмаш». Оба первых гида родились из живых экскурсий: по работам фестиваля стрит-арта «Стенография» и прогулкам по Уралмашу с его коренными жителями. Третий же аудиогид, наоборот, вдохновил екатеринбургских артистов создать «живое» представление», — поделился своим наблюдением директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Ближайшие показы спектакля-прогулки «Площадь двух театров» состоятся 17 сентября, 1,9 и 15 октября, а также 5,12 и 19 ноября. Самостоятельно послушать аудио-спектакль можно в любое время и в любой точке планеты бесплатно в приложении МТС Live.
Аудиоспектакль-променад прямо на улицах Екатеринбурга срежиссировали актёры модного театра «Turdus», он был презентован к 300-летию Екатеринбурга, корреспондент Вечерних ведомостей делал репортаж с этой презентации.
В ходе спектакля туристы и экскурсанты могут не только послушать аудиодорожку цифрового путеводителя, но и получить зримые подсказки от актёров, понаблюдать за танцевальными и цирковыми номерами. Фишкой аудиогида является элемент дополненной реальности – объёмный макет Большого синтетического театра, который должен был появиться в 1930-х годах в границах улиц Тургенева – Первомайской – Луначарского и проспекта Ленина (для понимания масштабов – сейчас это территория двух кварталов). Если подойти к зданию Уральского гуманитарного института УрФУ на проспекте Ленина, с помощью мобильного приложения этот виртуальный макет можно увидеть именно в том пространстве, где должно было появиться это гигантское здание.
Проект Большого синтетического театра, который должен был появиться в Свердловске на площади Парижской коммуны
«Мобильный гид «Площадь двух театров» стал третьим аудио-путеводителем по Екатеринбургу в коллекции МТС Live, ранее в приложении появились AR-спектакль «Urban.Ekb» и аудиогид «Легенды Екатеринбурга. Уралмаш». Оба первых гида родились из живых экскурсий: по работам фестиваля стрит-арта «Стенография» и прогулкам по Уралмашу с его коренными жителями. Третий же аудиогид, наоборот, вдохновил екатеринбургских артистов создать «живое» представление», — поделился своим наблюдением директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Ближайшие показы спектакля-прогулки «Площадь двух театров» состоятся 17 сентября, 1,9 и 15 октября, а также 5,12 и 19 ноября. Самостоятельно послушать аудио-спектакль можно в любое время и в любой точке планеты бесплатно в приложении МТС Live.
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