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Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности
Макет Синтетического театра, который должны были построить на площади Парижской коммуны. Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе Екатеринбург отмечает исторический День города – именно 18 ноября 1723 года были пущены механизмы Екатеринбургского железоделательного завода, давшего жизнь уральской столице. За трёхсотлетнюю историю город впитал в себя много событий, о которых большинство современных горожан даже не догадывается. Одна из наиболее загадочных площадей в Екатеринбурге – площадь Парижской коммуны. О её истории и связанных с нею событиях мы писали в предыдущих материалах, объединённых в специальный раздел. Сегодня компания МТС в качестве подарка к историческому Дню города презентовала аудиогид по площади Парижской коммуны, но не обычный, а в виде иммерсивного аудиоспектакля с элементами AR (augmented reality – «дополненная реальность»).
Реальность оказалась невоплощённой, поскольку речь идёт о Большом Синтетическом театре, который должен был появиться на месте нынешнего здания Уральского гуманитарного института УрФУ (бывший УрГУ имени Горького). Более того, повествование в спектакле ведётся от имени того самого Большого синтетического театра, как бы одушевляя его.
«Сегодня мы посмотрим на город из моих окон. Окон дома, который должен был стоять между Домом Печати и гостиницей «Исеть» – говорит в начале зрителям и слушателям спектакля Синтетический театр. Повествование начинается с размышления Экзюпери о том, что есть дом и развивает тему сравнения домов с людьми.
В ходе спектакля голос Театра подскажет, что нужно навести камеру смартфона на здание Уральского Гуманитарного Института УрФУ – и тогда возникнет 3D-модель Большого Синтетического театра.
Голосом Большого Синтетического театра стал актёр театра и кино Валерий Прусаков. Во время премьеры аудиоспектакля он побывал в роли экскурсовода, в дальнейшем все екатеринбуржцы и гости города могут уже самостоятельно послушать и посмотреть этот спектакль – бесплатный аудиогид доступен в приложении МТС Live. Прогулка вместе с аудиоспектаклем займёт 30–40 минут. Она позволит даже старожилам Екатеринбурга по-другому взглянуть на здания и улицы, которые сейчас для многих воспринимаются обыденными.
Участие в создании иммерсивного аудиоспектакля приняли Креативный кластер «Л52», проект «Территория Авангарда», Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, коллектив «Народных выставок», модный театр TURDUS», студия 3D контента Krishtal, музыку для спектакля написала – группа MarieL'.
«МТС каждый год дарит Екатеринбургу новые мобильные путеводители – аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта. А аудиогид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остаётся самым популярным в городе цифровым путеводителем. Но к юбилею города мы подготовили действительно нечто особенное. «Площадь двух театров» – не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощённую реальность»
– рассказал директор ПАО «МТС» в Свердловской области Андрей Елизаров.
Реальность оказалась невоплощённой, поскольку речь идёт о Большом Синтетическом театре, который должен был появиться на месте нынешнего здания Уральского гуманитарного института УрФУ (бывший УрГУ имени Горького). Более того, повествование в спектакле ведётся от имени того самого Большого синтетического театра, как бы одушевляя его.
«Сегодня мы посмотрим на город из моих окон. Окон дома, который должен был стоять между Домом Печати и гостиницей «Исеть» – говорит в начале зрителям и слушателям спектакля Синтетический театр. Повествование начинается с размышления Экзюпери о том, что есть дом и развивает тему сравнения домов с людьми.
В ходе спектакля голос Театра подскажет, что нужно навести камеру смартфона на здание Уральского Гуманитарного Института УрФУ – и тогда возникнет 3D-модель Большого Синтетического театра.
«Площадь Парижской коммуны – наверное, самая загадочная площадь в городе. Не все старожилы Екатеринбурга догадываются, что территория вдоль проспекта Ленина от улиц Тургенева и Красноармейской до улицы Луначарского – это всё одна огромная площадь. А здания жилого дома на Ленина, 48 (бывший «Центральный гастроном») и Оперного театра построены прямо на площади. Не знали этого и мы, когда брались за написание аудио-спектакля. Но самым невероятным сооружением, возможно, во всём советском Свердловске, сто лет назад могло стать циклопическое здание синтетического театра, через сцену которого могли бы проходить первомайские демонстрации и военные парады. Надеемся, это удивление разделят с нами и слушатели/зрители нашего спектакля»,
– поделилась впечатлениями от работы над аудиогидом драматург и режиссёр Камилла Магамедова.
Режиссёр спектакля Камилла Магамедова. Фото: Вечерние ведомости
Голосом Большого Синтетического театра стал актёр театра и кино Валерий Прусаков. Во время премьеры аудиоспектакля он побывал в роли экскурсовода, в дальнейшем все екатеринбуржцы и гости города могут уже самостоятельно послушать и посмотреть этот спектакль – бесплатный аудиогид доступен в приложении МТС Live. Прогулка вместе с аудиоспектаклем займёт 30–40 минут. Она позволит даже старожилам Екатеринбурга по-другому взглянуть на здания и улицы, которые сейчас для многих воспринимаются обыденными.
Озвучил аудиоспектакль актёр Валерий Прусаков. Фото: Вечерние ведомости
Участие в создании иммерсивного аудиоспектакля приняли Креативный кластер «Л52», проект «Территория Авангарда», Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, коллектив «Народных выставок», модный театр TURDUS», студия 3D контента Krishtal, музыку для спектакля написала – группа MarieL'.
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