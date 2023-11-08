Возрастное ограничение 18+

Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности

19.33 Среда, 15 ноября 2023
Макет Синтетического театра, который должны были построить на площади Парижской коммуны. Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе Екатеринбург отмечает исторический День города – именно 18 ноября 1723 года были пущены механизмы Екатеринбургского железоделательного завода, давшего жизнь уральской столице. За трёхсотлетнюю историю город впитал в себя много событий, о которых большинство современных горожан даже не догадывается. Одна из наиболее загадочных площадей в Екатеринбурге – площадь Парижской коммуны. О её истории и связанных с нею событиях мы писали в предыдущих материалах, объединённых в специальный раздел. Сегодня компания МТС в качестве подарка к историческому Дню города презентовала аудиогид по площади Парижской коммуны, но не обычный, а в виде иммерсивного аудиоспектакля с элементами AR (augmented reality – «дополненная реальность»).

«МТС каждый год дарит Екатеринбургу новые мобильные путеводители – аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта. А аудиогид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остаётся самым популярным в городе цифровым путеводителем. Но к юбилею города мы подготовили действительно нечто особенное. «Площадь двух театров» – не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощённую реальность»

– рассказал директор ПАО «МТС» в Свердловской области Андрей Елизаров.


Реальность оказалась невоплощённой, поскольку речь идёт о Большом Синтетическом театре, который должен был появиться на месте нынешнего здания Уральского гуманитарного института УрФУ (бывший УрГУ имени Горького). Более того, повествование в спектакле ведётся от имени того самого Большого синтетического театра, как бы одушевляя его.

«Сегодня мы посмотрим на город из моих окон. Окон дома, который должен был стоять между Домом Печати и гостиницей «Исеть» – говорит в начале зрителям и слушателям спектакля Синтетический театр. Повествование начинается с размышления Экзюпери о том, что есть дом и развивает тему сравнения домов с людьми.

В ходе спектакля голос Театра подскажет, что нужно навести камеру смартфона на здание Уральского Гуманитарного Института УрФУ – и тогда возникнет 3D-модель Большого Синтетического театра.

«Площадь Парижской коммуны – наверное, самая загадочная площадь в городе. Не все старожилы Екатеринбурга догадываются, что территория вдоль проспекта Ленина от улиц Тургенева и Красноармейской до улицы Луначарского – это всё одна огромная площадь. А здания жилого дома на Ленина, 48 (бывший «Центральный гастроном») и Оперного театра построены прямо на площади. Не знали этого и мы, когда брались за написание аудио-спектакля. Но самым невероятным сооружением, возможно, во всём советском Свердловске, сто лет назад могло стать циклопическое здание синтетического театра, через сцену которого могли бы проходить первомайские демонстрации и военные парады. Надеемся, это удивление разделят с нами и слушатели/зрители нашего спектакля»,

– поделилась впечатлениями от работы над аудиогидом драматург и режиссёр Камилла Магамедова.



Режиссёр спектакля Камилла Магамедова. Фото: Вечерние ведомости


Голосом Большого Синтетического театра стал актёр театра и кино Валерий Прусаков. Во время премьеры аудиоспектакля он побывал в роли экскурсовода, в дальнейшем все екатеринбуржцы и гости города могут уже самостоятельно послушать и посмотреть этот спектакль – бесплатный аудиогид доступен в приложении МТС Live. Прогулка вместе с аудиоспектаклем займёт 30–40 минут. Она позволит даже старожилам Екатеринбурга по-другому взглянуть на здания и улицы, которые сейчас для многих воспринимаются обыденными.


Озвучил аудиоспектакль актёр Валерий Прусаков. Фото: Вечерние ведомости


Участие в создании иммерсивного аудиоспектакля приняли Креативный кластер «Л52», проект «Территория Авангарда», Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, коллектив «Народных выставок», модный театр TURDUS», студия 3D контента Krishtal, музыку для спектакля написала – группа MarieL'.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
08 ноября 2023
В Екатеринбурге переделали надпись на гранитной плите с картой города
13 ноября 2023
В Екатеринбурге организуют аудиоспектакль-прогулку, посвященную барельефу на Луначарского, 17
13 ноября 2023
Историки УрФУ воссоздали 3D-модель Екатеринбурга образца 1734 года
08 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства
20:29 В Екатеринбурге появится новый районный суд
19:54 Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
19:33 Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности
19:10 Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе
18:38 Калиновский лесопарк Екатеринбурга вновь под угрозой застройки
17:47 Синоптики вновь предупреждают о мокром снеге и гололедице в Свердловской области
17:05 Представитель Ассоциации НТО Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии
16:40 В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях
16:25 Екатеринбуржцы поделились с мэром идеями по стимулированию озеленения улиц
15:58 Работникам екатеринбургской строительной компании выплатили задолженную зарплату в 1,4 миллиона
15:32 В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года
15:05 Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство
14:26 К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи
14:03 Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО
13:27 Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии
12:55 Из-за утреннего снегопада в «Кольцово» задержались восемь рейсов
12:27 В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными
11:56 В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
11:26 Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
10:55 Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
10:32 За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием пешеходов
09:59 В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек
09:27 Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
21:07 Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
20:25 На Серовском тракте накануне погибла женщина
Все новости Свердловской области
17:38 Магнитная буря накроет землю 22 ноября
16:10 Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре
14:39 Центробанк может снова повысить ключевую ставку при отсутствии замедления инфляции
12:28 Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
11:46 В школьной программе с 2024 года хотят ввести предмет «семьеведение»
11:24 В СКР возбудили дело «о теракте» после взрыва на пороховом заводе в Котовске
11:02 В Самарской области после обысков задержан экс-глава правительства региона
10:29 Долг россиян перед микрофинансовыми организациями вырос до рекордных 350 млрд рублей
15:40 Вместо компенсации по замороженным вкладам в Госдуме предложили надбавку к пенсии
13:16 В России в разы вырос спрос на валенки
12:32 Эритрея не пустит своих футболистов на Чемпионат мира из-за страха их побега из страны
11:58 Руководителей крупных компаний и региональных чиновников мошенники обманывают от имени Центробанка
11:32 Правительство поручило ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца
11:13 Кабмин утвердил предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024 год
20:03 Замглавы Минюста заявил о невозможности возвращения смертной казни в России
18:22 ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним мальчиком, который борется с онкологией
17:35 Вино для похудения представили в Росбиотехе
16:41 Электронные «студики» могут появиться на Госуслугах уже в следующем году
15:36 В Минтрансе заявили о запуске биометрической идентификации пассажиров на четырех объектах в 2024 году
12:05 Начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взяток при «крышевании» рубки леса
11:34 Первые эвакуированные из Газы в Каир россияне страдают от обезвоживания
11:01 Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокате и велосипеде
18:48 КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
17:17 В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
16:55 Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров
16:02 В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
Все новости России и мира
20:51 Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства
20:29 В Екатеринбурге появится новый районный суд
19:54 Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
19:33 Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности
19:10 Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе
18:38 Калиновский лесопарк Екатеринбурга вновь под угрозой застройки
17:47 Синоптики вновь предупреждают о мокром снеге и гололедице в Свердловской области
17:05 Представитель Ассоциации НТО Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии
16:40 В «Т-Плюс» пообещали проверить горячую воду в Первоуральске после заявлений об опасных бактериях
16:25 Екатеринбуржцы поделились с мэром идеями по стимулированию озеленения улиц
15:58 Работникам екатеринбургской строительной компании выплатили задолженную зарплату в 1,4 миллиона
15:32 В столице Урала продлили перекрытие улицы Ключевской до конца года
15:05 Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство
14:31 Ученые ПНИПУ спроектировали уникальную структуру скаффолдов для регенерации костей человека
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
14:26 К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи
14:03 Обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего екатеринбуржца отправили в СИЗО
13:27 Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии
12:55 Из-за утреннего снегопада в «Кольцово» задержались восемь рейсов
12:27 В Екатеринбурге подростки, которые подожгли своего друга, остались безнаказанными
11:56 В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
11:26 Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
10:55 Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
10:32 За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием пешеходов
10:07 Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения
09:59 В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK