Ко Дню города в Екатеринбурге создали мобильный гид с элементами дополненной реальности

«МТС каждый год дарит Екатеринбургу новые мобильные путеводители – аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта. А аудиогид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остаётся самым популярным в городе цифровым путеводителем. Но к юбилею города мы подготовили действительно нечто особенное. «Площадь двух театров» – не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощённую реальность»

– поделилась впечатлениями от работы над аудиогидом драматург и режиссёр Камилла Магамедова.

«Площадь Парижской коммуны – наверное, самая загадочная площадь в городе. Не все старожилы Екатеринбурга догадываются, что территория вдоль проспекта Ленина от улиц Тургенева и Красноармейской до улицы Луначарского – это всё одна огромная площадь. А здания жилого дома на Ленина, 48 (бывший «Центральный гастроном») и Оперного театра построены прямо на площади. Не знали этого и мы, когда брались за написание аудио-спектакля. Но самым невероятным сооружением, возможно, во всём советском Свердловске, сто лет назад могло стать циклопическое здание синтетического театра, через сцену которого могли бы проходить первомайские демонстрации и военные парады. Надеемся, это удивление разделят с нами и слушатели/зрители нашего спектакля»,