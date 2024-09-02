Памятнику Балабанову в Екатеринбурге быть!

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Одному из лучших режиссёров современного российского кинематографа Алексею Балабанову установят памятник в Екатеринбурге. Речь об этом завели около месяца назад и даже представили в мэрию макет статуи.Сегодня, 2 сентября, стало известно, что чиновники памятник Балабанову одобрили и даже определились с местом установки. Статуя Балабанова в полный рот появится возле главного здания Свердловской киностудии киностудии (проспект Ленина, 50 «б»), напротив главного входа в неё. Именно на Свердловской киностудии Алексей Балабанов делал первые профессиональные шаги и снимал ранние свои фильмы.Сроки изготовления статуи и дата установки пока не называются, но известно, что открытие памятника хотели приурочить к юбилею Свердловского рок-клуба, которое будут отмечать в 2026 году. И это было бы очень правильно, учитывая любовь Балабанова к русскому року вообще и свердловскому — в частности. Он не только любил отечественную рок-музыку, но и как мог продвигал её многими своими фильмами.Новость о памятнике Балабанову озвучили на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга. Там же сообщили и о других новшествах в городе. Так, например, остановка общественного транспорта «Московская» будет теперь называться «Сквером пожарных», а одной из до сих пор безымянных улиц Октябрьского района дали название «Локомобильная».