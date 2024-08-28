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Полвека Бориса Рыжего отметят в Екатеринбурге невзирая на давнее отсутствие именинника
Кадр из фильма «Рыжий»
В сентябре 2024 года Борису Рыжему должно было исполниться пятьдесят лет. К сожалению, выдающий уральский поэт не дожил. Его не стало в самом начале «нулевых» — Рыжий в 26 лет решил не продолжать дальше жить.
В Екатеринбурге (да и во всей стране, похоже, тоже) Бориса Рыжего всё чаще вспоминают. В этом году на экраны российские выходит художественный фильм о нём, который так и называется — «Рыжий». Именно этим фильмом в Ельцин Центре собираются отметить день рождения поэта. Премьерный показ состоится 8 сентября, то есть, в день появления Рыжего на свет. В фильме на фоне Екатеринбурга 90-х годов воссоздаётся срез будничной жизни поэта, короткой, но бурной. В ней было место и криминальным разборкам, и литературным премиям, и дракам, и дружеским посиделкам.
Кинопоказ «Рыжего» запланирован на половину восьмого вечера в кинозале Ельцин Центра. На встрече с первыми екатеринбургскими зрителями обещался быть и режиссёр фильма Семён Серзин. После просмотра его можно будет поблагодарить за творческую работу, а, может, и пожурить за какие-то в ней недочёты. Понятно, что у этой кинокартины именно в Екатеринбурге будет самым придирчивый зритель.
А за два часа до киносеанса в этом же здании, но на площадке Музея Бориса Ельцина пройдёт поэтический перформанс «Голоса города: Рыжий, Тягунов, Дозморов», который тоже приурочен к юбилею поэта.
«Портрет Екатеринбурга 1990-х, созданный Борисом Рыжим, Романом Тягуновым и Олегом Дозморовым. Поэты-летописцы, поэты-прорицатели, поэты-просто люди, которые стали жителями своего города навсегда. Через их судьбы и тексты проступают улицы, дворы, дома Екатеринбурга... Поэтическая перекличка авторов с эпохой и городом прозвучит в зале Свободы Музея Бориса Ельцина — месте, где небо Эрика Булатова встречается с небом Екатеринбурга, создавая особую атмосферу единения слова и пейзажа в строках уральских поэтов», — так анонсирует телеграм-канал Ельцин-Центра это мероприятие.
В Екатеринбурге (да и во всей стране, похоже, тоже) Бориса Рыжего всё чаще вспоминают. В этом году на экраны российские выходит художественный фильм о нём, который так и называется — «Рыжий». Именно этим фильмом в Ельцин Центре собираются отметить день рождения поэта. Премьерный показ состоится 8 сентября, то есть, в день появления Рыжего на свет. В фильме на фоне Екатеринбурга 90-х годов воссоздаётся срез будничной жизни поэта, короткой, но бурной. В ней было место и криминальным разборкам, и литературным премиям, и дракам, и дружеским посиделкам.
Кинопоказ «Рыжего» запланирован на половину восьмого вечера в кинозале Ельцин Центра. На встрече с первыми екатеринбургскими зрителями обещался быть и режиссёр фильма Семён Серзин. После просмотра его можно будет поблагодарить за творческую работу, а, может, и пожурить за какие-то в ней недочёты. Понятно, что у этой кинокартины именно в Екатеринбурге будет самым придирчивый зритель.
А за два часа до киносеанса в этом же здании, но на площадке Музея Бориса Ельцина пройдёт поэтический перформанс «Голоса города: Рыжий, Тягунов, Дозморов», который тоже приурочен к юбилею поэта.
«Портрет Екатеринбурга 1990-х, созданный Борисом Рыжим, Романом Тягуновым и Олегом Дозморовым. Поэты-летописцы, поэты-прорицатели, поэты-просто люди, которые стали жителями своего города навсегда. Через их судьбы и тексты проступают улицы, дворы, дома Екатеринбурга... Поэтическая перекличка авторов с эпохой и городом прозвучит в зале Свободы Музея Бориса Ельцина — месте, где небо Эрика Булатова встречается с небом Екатеринбурга, создавая особую атмосферу единения слова и пейзажа в строках уральских поэтов», — так анонсирует телеграм-канал Ельцин-Центра это мероприятие.
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