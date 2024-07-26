Вышел трейлер нового фильма об известном екатеринбургском поэте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Интернете (в том числе, на платформе YouTube) несколько часов назад выложили трейлер российского фильма «Рыжий». Герой новой кинокартины — известный екатеринбургский поэт, рано ушедший из жизни.Своим поэтическим талантом Борис Рыжий мог прославить совсем другой уральский город — Челябинск, в котором он родился в 1980 году. Но судьба сложилась иначе — родители переехали, когда мальчику было шесть лет, и именно Екатеринбург теперь числит его в своих самых талантливых и известных граждан.Увы, жизнь у Бориса Рыжего оказалась совсем короткой — он добровольно прервал её в 26 лет. Но и за этот мизерный срок он успел поработать во многих сферах, попасть и выбраться из множества передряг, и написать около 1300 ярких, талантливых стихов. Неудивительно, что такой человек привлёк внимание кинематографистов. Первый — документальный — фильм о нём был снят ещё в 2008 году голландскими кинематографистами, а теперь готовится к выходу и игровое кино, работа над которым длится с 2021 года.Фильм, незатейливо названный «Рыжий», снят режиссёром Семёном Серзиным («Человек из Подольска»). Главную роль сыграл Евгений Алёхин, которого зрители могли заметить в кинолентах «Чёрная вода», «Арбузные корки», «Холодно». Помимо него в фильме заняты Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, известная екатеринбургская актриса Тамара Зимина. Премьера фильма запланирована на 12 сентября в московском кинотеатре «Пионер». Пока же можно посмотреть трейлер.