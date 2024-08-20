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Цикл лекций о советском авангарде запустят в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
С началом сентября в Ельцин Центре начнётся и новый лекционный цикл. Он будет посвящен персонам и наиболее значимым произведениям советского авангардного искусства.
Полное название лекционного цикла — «Советский авангард: координаты ненаступившего будущего». Его сотрудники образовательной площадки Ельцин Центра подготавливают совместно с Европейским университетом (Санкт-Петербург). И первой лекцией цикла станет рассказ о художнике Эле Лисицком.
«Эль Лисицкий — художник, которому удалось сфокусировать достижения русского авангарда и чрезвычайно выгодно показать его на Западе. Как через одно произведение описать целую историческую эпоху? Как открыть в абстракции тайный смысл? Что такое «знак нового дальше»?», —рассказывают сотрудники образовательного центра.
Лекцию «Эль Лисицкий. Знаки нового дальше. Искусство 1920 года» прочтёт кандидат искусствоведения, научный сотрудник Школы искусств и культурного наследия ЕУСПб Дмитрий Козлов. Бесплатное мероприятие (на которое всё же необходимо заранее записываться) запланировано на вечер 3 сентября.
Полное название лекционного цикла — «Советский авангард: координаты ненаступившего будущего». Его сотрудники образовательной площадки Ельцин Центра подготавливают совместно с Европейским университетом (Санкт-Петербург). И первой лекцией цикла станет рассказ о художнике Эле Лисицком.
«Эль Лисицкий — художник, которому удалось сфокусировать достижения русского авангарда и чрезвычайно выгодно показать его на Западе. Как через одно произведение описать целую историческую эпоху? Как открыть в абстракции тайный смысл? Что такое «знак нового дальше»?», —рассказывают сотрудники образовательного центра.
Лекцию «Эль Лисицкий. Знаки нового дальше. Искусство 1920 года» прочтёт кандидат искусствоведения, научный сотрудник Школы искусств и культурного наследия ЕУСПб Дмитрий Козлов. Бесплатное мероприятие (на которое всё же необходимо заранее записываться) запланировано на вечер 3 сентября.
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