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В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького

20.03 Пятница, 23 августа 2024
Фото: аукционный дом «Литфонд»
Письмо пролетарского писателя Максима Горького уральскому школьнику выставили на аукцион, который проходит в рамках книжного фестиваля «Красная строка». Борьба за право обладать рукописным раритетом начнётся с минуты на минуту.

Торги на «Красной строке» проводит известный аукционный дом «Литфонд». Всего выставлено более 80 лотов, каждый из которых — какое-то редкое издание, редкая книга или архивный документ. Письмо Горького занимает среди них заметное место. Оно было отправлено на Урал в 1930 году из города Сорренто, где тогда находился писатель. Ученику школы №1 города Невьянска Горький, в частности, пишет:

«Описывать, каков климат в Италии и какова она вообще, — долго, времени у меня на это нет. Лучше я пришлю тебе книжку об Италии и фотографии той провинции, где я живу. Кратко могу сказать, что климат здесь, на юге, отличный, зимы и таких холодов как у нас — нет».


Вместе с письмом Горький выслал мальчику итальянские марки. Стартовая цена данного лота — 100 тысяч рублей. Но есть лоты и значительно дороже. Так, за Евангелие, выпущенное печатником Анисимом Радишевским в 1606 году торги начнутся с полутора миллионов рублей. А за не учтённый в библиографии экземпляр «Апостола», выпущенный во Львове в 1574 году печатником Иваном Фёдоровым, выложить придётся как минимум семь с половиной миллионов.

Торги проводятся сегодня, 23 августа, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. За ними модно наблюдать в прямом эфире благодаря видеотрансляции аукциона на сайте Bidspirit.com.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:03 В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького
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16:53 За июль в Свердловской области на 49% вырос спрос на недвижимость с бассейнами
16:22 В Екатеринбурге поймали водителя с огромной суммой штрафов за нарушения ПДД
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12:23 Екатеринбуржцы одни из первых в России получили доступ к новому сервису бронирования и проверки автомобилей на Авито
12:22 Киосков и павильонов меньше, нестационарной торговли – больше. Промежуточные итоги реформы НТО в Екатеринбурге
11:55 Прокуратура начала проверку по поводу ДТП с автобусом в Екатеринбурге
11:32 Подземный паркинг на Радищева в Екатеринбурге превратился в «автомойку»
10:53 Глава СК потребовал доклад о конфликте в Екатеринбурге с участием иностранца
10:29 Тавдинец взыскал компенсацию за незаконно составленный сотрудниками ГИБДД протокол
09:45 В Екатеринбурге Chevrolet столкнулась с автобусом
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