В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького

«Описывать, каков климат в Италии и какова она вообще, — долго, времени у меня на это нет. Лучше я пришлю тебе книжку об Италии и фотографии той провинции, где я живу. Кратко могу сказать, что климат здесь, на юге, отличный, зимы и таких холодов как у нас — нет».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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