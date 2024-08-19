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В Екатеринбурге торгуются за право обладать письмом Максима Горького
Фото: аукционный дом «Литфонд»
Письмо пролетарского писателя Максима Горького уральскому школьнику выставили на аукцион, который проходит в рамках книжного фестиваля «Красная строка». Борьба за право обладать рукописным раритетом начнётся с минуты на минуту.
Торги на «Красной строке» проводит известный аукционный дом «Литфонд». Всего выставлено более 80 лотов, каждый из которых — какое-то редкое издание, редкая книга или архивный документ. Письмо Горького занимает среди них заметное место. Оно было отправлено на Урал в 1930 году из города Сорренто, где тогда находился писатель. Ученику школы №1 города Невьянска Горький, в частности, пишет:
Вместе с письмом Горький выслал мальчику итальянские марки. Стартовая цена данного лота — 100 тысяч рублей. Но есть лоты и значительно дороже. Так, за Евангелие, выпущенное печатником Анисимом Радишевским в 1606 году торги начнутся с полутора миллионов рублей. А за не учтённый в библиографии экземпляр «Апостола», выпущенный во Львове в 1574 году печатником Иваном Фёдоровым, выложить придётся как минимум семь с половиной миллионов.
Торги проводятся сегодня, 23 августа, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. За ними модно наблюдать в прямом эфире благодаря видеотрансляции аукциона на сайте Bidspirit.com.
Торги на «Красной строке» проводит известный аукционный дом «Литфонд». Всего выставлено более 80 лотов, каждый из которых — какое-то редкое издание, редкая книга или архивный документ. Письмо Горького занимает среди них заметное место. Оно было отправлено на Урал в 1930 году из города Сорренто, где тогда находился писатель. Ученику школы №1 города Невьянска Горький, в частности, пишет:
«Описывать, каков климат в Италии и какова она вообще, — долго, времени у меня на это нет. Лучше я пришлю тебе книжку об Италии и фотографии той провинции, где я живу. Кратко могу сказать, что климат здесь, на юге, отличный, зимы и таких холодов как у нас — нет».
Вместе с письмом Горький выслал мальчику итальянские марки. Стартовая цена данного лота — 100 тысяч рублей. Но есть лоты и значительно дороже. Так, за Евангелие, выпущенное печатником Анисимом Радишевским в 1606 году торги начнутся с полутора миллионов рублей. А за не учтённый в библиографии экземпляр «Апостола», выпущенный во Львове в 1574 году печатником Иваном Фёдоровым, выложить придётся как минимум семь с половиной миллионов.
Торги проводятся сегодня, 23 августа, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. За ними модно наблюдать в прямом эфире благодаря видеотрансляции аукциона на сайте Bidspirit.com.
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