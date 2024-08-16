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В конце этой недели в Екатеринбурге начнётся большой книжный фестиваль
Иллюстрация: «Красная строка» / linearubra.ru
Осталось всего несколько дней до начала «Красной строки». Программа книжного фестиваля полностью сформирована и обнародована. Уральские книгочеи и профессионалы в области литературы могут уже сейчас отметить для себя в ней пункты, требующие внимания.
Стартанёт книжный фестиваль «Красная строка» во вторую половину пятницы, 23 августа. Площадкой для торжественного открытия летняя сцена в Историческом сквере, возле Капсулы времени. Здесь в 15.00 ведущие и представители организаторов поприветствуют участников и расскажут, что же можно будет посмотреть и послушать в следующие фестивальные дни.
Для удобства любителей чтения, авторов и книгоиздателей все остальные площадки «Красной линии» сгруппированы в одном месте, по берегам Исети, в отрезке между улицей Малышева и проспектом Ленина. Здесь будут и ярмарки книг, и несколько лекториев, и пространства под мастер-классы.
В день открытия «Красной строки» сразу после торжественной церемонии состоятся паблик-ток о культурных инициативах и вручение премий «Книга года». Вечером же в рамках фестиваля пройдут концерты групп «Just Suzie» и «Funk Power». Узнать, что приготовили организаторы на следующие несколько фестивальных дней, можно на сайте «Красной строки».
Стартанёт книжный фестиваль «Красная строка» во вторую половину пятницы, 23 августа. Площадкой для торжественного открытия летняя сцена в Историческом сквере, возле Капсулы времени. Здесь в 15.00 ведущие и представители организаторов поприветствуют участников и расскажут, что же можно будет посмотреть и послушать в следующие фестивальные дни.
Для удобства любителей чтения, авторов и книгоиздателей все остальные площадки «Красной линии» сгруппированы в одном месте, по берегам Исети, в отрезке между улицей Малышева и проспектом Ленина. Здесь будут и ярмарки книг, и несколько лекториев, и пространства под мастер-классы.
В день открытия «Красной строки» сразу после торжественной церемонии состоятся паблик-ток о культурных инициативах и вручение премий «Книга года». Вечером же в рамках фестиваля пройдут концерты групп «Just Suzie» и «Funk Power». Узнать, что приготовили организаторы на следующие несколько фестивальных дней, можно на сайте «Красной строки».
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