У Белинки сменился директор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Смена главного руководителя произошла в Свердловской областной универсальной научной библиотеку имени В. Белинского. В директорское кресло села глава Централизованной библиотечной системы Берёзовского.Нового директора Белинки зовут Ольга Титова. Про неё сообщается, что она проработала в библиотечной сфере около 19 лет, из которых 9 лет занимала руководящие должности. В частности, последние почти 6 лет она руководила Берёзовским муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система». На этом посту она, в частности, разработала концепцию развития Централизованной библиотечной системы до 2025 года и инициировала создание нового сайта учреждения. С 2011 по 2016 годы Ольга Анатольевна являлась председателем Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области.Коллективу библиотеки имени В. Белинского нового руководителя представили всего несколько дней назад, 6 августа. Ольга Титова на первой встрече с подчинёнными пообещала «соблюдать традиции и первоначальные функции библиотеки, но при этом идти в ногу со временем и стремиться к новым вершинам».