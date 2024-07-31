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Пользователи YouTube назвали песню на стихи уральского поэта одной из самых депрессивных
Стоп-кадр из видеоролика
На YouTube-канале «Спасибо, послушаю», посвящённом явлениям современной музыки буквально вчера, 4 августа, вышел любопытный ролик. В нём представлен своеобразный «хит-парад» самых депрессивных, по мнению зрителей канала, русскоязычных песен. Одно из мест в нём заняла песня белорусской группы на стихи известного уральского поэта.
Открывает «депрессивный» рейтинг песня «Судно» минской рок-группы «Молчат дома». Белорусы, играющие в жанрах пост-панк и синти-поп, записали её в 2017 году для своего второго альбома «Этажи». Текст песни — стихи известного уральского поэта Бориса Рыжего, к сожалению, ушедшего из жизни в молодом возрасте ещё в начале нового тысячелетия. Интересно, что песня пользуется огромной популярностью и особенно — среди пользователей соцсетей и видеоблогеров, которые часто используют её для оформления собственных роликов. Как отмечает автор канала «Спасибо, послушаю», на одной из платформ у трека 287 миллионов прослушиваний, что сравнимо с песнями таких мировых мегазвёзд, как Дэвид Боуи и Стинг.
Что характерно, песня широко распространилась не только по русскоязычному сегменту Интернет. Слушают её и иностранцы, большинству из которых, конечно, неведомо, что содержание у «Судна» действительно мрачноватое, под стать взглядам на мир Бориса Рыжего. Песня, в частности, начинается с таких строф, написанных Рыжим:
В связи со скорым выходом художественного фильма, посвященного уральцу и называющемуся просто «Рыжий», можно ждать нового всплеска интереса к яркому, самобытному, пусть и мрачноватому поэту. Напомним, всероссийская премьера фильма запланирована на сентябрь и состоится в Москве. В Екатеринбурге же «Рыжего» можно будет посмотреть значительно раньше — вечером 7 августа он станет фильмом закрытия кинофестиваля дебютов «1/6», который на этой неделе проходит в Доме Кино.
Открывает «депрессивный» рейтинг песня «Судно» минской рок-группы «Молчат дома». Белорусы, играющие в жанрах пост-панк и синти-поп, записали её в 2017 году для своего второго альбома «Этажи». Текст песни — стихи известного уральского поэта Бориса Рыжего, к сожалению, ушедшего из жизни в молодом возрасте ещё в начале нового тысячелетия. Интересно, что песня пользуется огромной популярностью и особенно — среди пользователей соцсетей и видеоблогеров, которые часто используют её для оформления собственных роликов. Как отмечает автор канала «Спасибо, послушаю», на одной из платформ у трека 287 миллионов прослушиваний, что сравнимо с песнями таких мировых мегазвёзд, как Дэвид Боуи и Стинг.
Что характерно, песня широко распространилась не только по русскоязычному сегменту Интернет. Слушают её и иностранцы, большинству из которых, конечно, неведомо, что содержание у «Судна» действительно мрачноватое, под стать взглядам на мир Бориса Рыжего. Песня, в частности, начинается с таких строф, написанных Рыжим:
«Эмалированное судно
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать».
Окошко, тумбочка, кровать
Жить тяжело и неуютно
Зато уютно умирать».
В связи со скорым выходом художественного фильма, посвященного уральцу и называющемуся просто «Рыжий», можно ждать нового всплеска интереса к яркому, самобытному, пусть и мрачноватому поэту. Напомним, всероссийская премьера фильма запланирована на сентябрь и состоится в Москве. В Екатеринбурге же «Рыжего» можно будет посмотреть значительно раньше — вечером 7 августа он станет фильмом закрытия кинофестиваля дебютов «1/6», который на этой неделе проходит в Доме Кино.
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