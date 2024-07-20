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Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
Фрагмент оформления официального сайта фестиваля «Красная строка» / linearubra.ru
Месяц остался до старта международного книжного фестиваля «Красная строка». Поучаствовать в нём уже заявили желание свыше двухсот издательств и книжных магазинов.
Как и в прошлом году, когда «Красная строка» проводилась в Екатеринбурге впервые, фестиваль этого года запланирован на конец лета. Начаться он должен 23 августа и продлится несколько дней. В эти дни на нескольких десятках площадок уральской столицы будут читать лекции на темы современной литературы, обсуждать литературные жанры, презентовать новые издания. Читатели смогут пополнить домашние библиотеки книжными новинками. И, разумеется, не обойдётся без настоящих звёзд от литературы. Напомним, в прошлом году среди хедлайнеров фестиваля были писатели Денис Драгунский, Алексей Иванов, Павел Круасанов. В этом году организаторы фестиваля обещают участие Дмитрия Данилова, Анны Матвеевой, Яны Вагнер, Аси Лавринович. Во второй раз почтить «Красную строку» своим присутствием должен и Алексей Иванов.
Пока же «Красная строка» в своей группе в ВК знакомит любопытствующих с издательствами, которые обещались на фестивале быть, и публикует интервью с писателями. Опубликована уже и карта с площадками августовского книжного слёта. Судя по ней, все основные книжные ярмарки и лектории расположатся на Плотинке, по обеим берегам Исети, между проспектом Ленина и улицей Малышева.
Как и в прошлом году, когда «Красная строка» проводилась в Екатеринбурге впервые, фестиваль этого года запланирован на конец лета. Начаться он должен 23 августа и продлится несколько дней. В эти дни на нескольких десятках площадок уральской столицы будут читать лекции на темы современной литературы, обсуждать литературные жанры, презентовать новые издания. Читатели смогут пополнить домашние библиотеки книжными новинками. И, разумеется, не обойдётся без настоящих звёзд от литературы. Напомним, в прошлом году среди хедлайнеров фестиваля были писатели Денис Драгунский, Алексей Иванов, Павел Круасанов. В этом году организаторы фестиваля обещают участие Дмитрия Данилова, Анны Матвеевой, Яны Вагнер, Аси Лавринович. Во второй раз почтить «Красную строку» своим присутствием должен и Алексей Иванов.
Пока же «Красная строка» в своей группе в ВК знакомит любопытствующих с издательствами, которые обещались на фестивале быть, и публикует интервью с писателями. Опубликована уже и карта с площадками августовского книжного слёта. Судя по ней, все основные книжные ярмарки и лектории расположатся на Плотинке, по обеим берегам Исети, между проспектом Ленина и улицей Малышева.
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