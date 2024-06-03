Уральский писатель Алексей Иванов станет хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Алексей Иванов станет хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Помимо Иванова мероприятие посетит московская писательница Яна Вагнер (автор романов «Вонгозеро», «Живые люди», «Кто не спрятался» и «Тоннель»). Даты проведения — с 23 по 25 августа.Иванов — известный писатель, сценарист и культуролог. Среди его известных произведений: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок», «Бронепароходы» и другие.Книжный фестиваль «Красная строка» пройдёт в этом году во второй раз. Впервые фестиваль прошёл в Историческом сквере Екатеринбурга в 2023 году. «Книжную строку» организуют Евгений Горенбург и команда «Уральской ночи музыки». Без музыки на фестивале, к слову, тоже не обходится — в прошлом году, например, со сцены выступили «Запрещённые барабанщики».