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Екатеринбург с размахом отметил юбилей гения русской литературы
Фото Антона Каптелова
Сегодня, 6 июня, отмечается 225-летие со дня рождения великого поэта, писателя, драматурга и публициста Александра Пушкина. Екатеринбург не мог остаться в стороне от этого события, и отметил пушкинский юбилей целой чередой мероприятий.
Празднование 225-летия со дня рождения Пушкина в Екатеринбурге началось ровно в полдень с поэтического марафона на площадке возле Храма-На-Крови. Помимо чтения пушкинских бессмертных стихов и стихов, Пушкину посвящённых, на марафоне играла музыка в исполнении ансамбля народных инструментов «Изумруд».
Ближе к вечеру празднование переместилось в сквер за Свердловским театром опера и балета. Здесь в пять часов вечера начался променад-спектакль «Прогулки с Пушкиным». В его рамках на предоставленной площадке воссоздаётся атмосфера городских улиц в России 19-го века. Променад-спектакль включает карточные партии, бальные танцы и чаепитие с пузатым самоваром.
В эти минуты празднование юбилея великого поэта продолжается в Камерном театре, где идёт спектакль «Станционный смотритель» по одному из самых известных прозаических произведений сегодняшнего юбиляра. А в Доме кино показывают сборник мультфильмов, в основу которых положены пушкинские стихи. Кроме того, практически во всех библиотеках города проходили конкурсы рисунков, интеллектуальные игры, литературные марафоны, посвящённый дате.
Празднование 225-летия со дня рождения Пушкина в Екатеринбурге началось ровно в полдень с поэтического марафона на площадке возле Храма-На-Крови. Помимо чтения пушкинских бессмертных стихов и стихов, Пушкину посвящённых, на марафоне играла музыка в исполнении ансамбля народных инструментов «Изумруд».
Ближе к вечеру празднование переместилось в сквер за Свердловским театром опера и балета. Здесь в пять часов вечера начался променад-спектакль «Прогулки с Пушкиным». В его рамках на предоставленной площадке воссоздаётся атмосфера городских улиц в России 19-го века. Променад-спектакль включает карточные партии, бальные танцы и чаепитие с пузатым самоваром.
В эти минуты празднование юбилея великого поэта продолжается в Камерном театре, где идёт спектакль «Станционный смотритель» по одному из самых известных прозаических произведений сегодняшнего юбиляра. А в Доме кино показывают сборник мультфильмов, в основу которых положены пушкинские стихи. Кроме того, практически во всех библиотеках города проходили конкурсы рисунков, интеллектуальные игры, литературные марафоны, посвящённый дате.
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