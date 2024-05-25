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В Екатеринбурге пройдет бесплатный анимационный показ о Пушкине
Фото: ВК-группа «Свердловская организация Союза кинематографистов»
6 июня в большом зале Дома кино состоится показ анимационных фильмов известных российских режиссеров и художников, посвященных жизни и творчеству Пушкина.
Уральская анимация будет представлена такими работами, как Оксана Черкасова с картиной «Ваш Пушкин», Полина Федорова с фильмом «Зимний вечер», Юрий Томилов с работой «Мой Пушкин», Наталья Фаттих с фильмом «Забияка». Кроме того, зрителей ждут произведения таких мастеров, как Екатерина Соколова с работой по рисункам Резо Габриадзе «Осень наступила», «Ссылка» от Анастасии Жакулиной и вторая часть трилогии Андрея Хржановского «И с вами снова я».
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Вход свободный, но надо зарегистрироваться.
Уральская анимация будет представлена такими работами, как Оксана Черкасова с картиной «Ваш Пушкин», Полина Федорова с фильмом «Зимний вечер», Юрий Томилов с работой «Мой Пушкин», Наталья Фаттих с фильмом «Забияка». Кроме того, зрителей ждут произведения таких мастеров, как Екатерина Соколова с работой по рисункам Резо Габриадзе «Осень наступила», «Ссылка» от Анастасии Жакулиной и вторая часть трилогии Андрея Хржановского «И с вами снова я».
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Вход свободный, но надо зарегистрироваться.
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