С выставки об Эльмаше начнёт новую жизнь бывший кинотеатр «Заря»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце этой недели бывший кинотеатр «Заря» начнёт функционировать в новом своём качестве. Теперь он называется «Пространство Заря» и существует, скорее, как культурно-музейный проект.Первым мероприятием «Пространства» станет выставка, посвящённая микрорайону Эльмаш и его жителям. Многие экспонаты выставки предоставлены самими эльмашевцами — организаторы заранее просили делиться фотографиями любимого микрорайона и историями из жизни в нём.На открытии «эльмашевской» выставки (которое откроет и само «Пространство») гостям «Зари» подробнее расскажут о том, чем бывший кинотеатр будет жить в дальнейшем! На мероприятии можно будет поинтересоваться о том, что стало с кинопроекционной аппаратурой, какое участие в преобразовании «Зари» принимает сеть кинотеатров «Премьер Зал», что стоит в планах «Пространства» на ближайшие несколько месяцев.Центр «Пространство Заря» откроется в субботу, 21-го января. Начало работы выставки — 14:00. Вход свободный!