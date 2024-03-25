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Директор екатеринбургского ТЮЗа покидает свой пост
Фото: Театр юного зрителя | ТЮЗ Екатеринбург / vk.com
Евгения Умникова, занимавшая пост директора екатеринбургского Театра юного зрителя последние семь лет, покидает свой пост.
По данным «Уралинформбюро», власти уральской столицы не продлили контракт. Эту информацию изданию подтвердили в областном министерстве культуры. Также сама Евгения Умникова сообщила об этом порталу «Е1», уточнив, что она расстаётся с театром «по-хорошему». В самом театре уход отставку директора комментировать не стали.
Кто станет новым директором ТЮЗа, пока неясно.
По данным «Уралинформбюро», власти уральской столицы не продлили контракт. Эту информацию изданию подтвердили в областном министерстве культуры. Также сама Евгения Умникова сообщила об этом порталу «Е1», уточнив, что она расстаётся с театром «по-хорошему». В самом театре уход отставку директора комментировать не стали.
Кто станет новым директором ТЮЗа, пока неясно.
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