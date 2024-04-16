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Диалогу поколений посвятят «Библионочь» в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в стране в ближайшую субботу. Екатеринбург и другие города Свердловской области в стороне не останутся. Библиотеки готовят на этот день (точнее — вечер) массу интересных мероприятий для любителей книги.
Основные организаторы «Библионочи» в Свердловской области — Министерство культуры региона и библиотека имени В. Белинского. Поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи, то и тема нынешней «Библионочи» соответствующая, сформулированная элементарным словосочетанием «Читаем всей семьёй». А вот задача за этой формулировкой скрывается непростая: донести до читателей, какая классическая художественная литература отвечает на вопросы о семье, любви, родителях и детях. Вместе с тем акция станет поводом поразмышлять, возможно ли семейное чтение в XXI веке, веке гаджетов, Интернета и аудиокниг.
Про одно из событий «Библионочи-2024» — специальный показ в Ельцин Центре старинной экранизации фантастического романа «Аэлита» — мы уже рассказывали. Среди других интересных мероприятий, запланированных программой мероприятия — литературный вечер «Ценности семьи в жизни и творчестве Льва Толстого», творческая мастерская «Герб семьи», лекторий «Известные семьи в музыкальном мире», экскурсия «Семейный портрет в русской живописи XVIII–XX века», марафон читающих семей «Читатели XXI века» и многое другое. Проходить они будут на разных площадках уральской столицы и населённых пунктов области. Подробнее с программой «Библионочи» ознакомиться можно на сайте акции.
Официальное же открытие «Библионочи-2024» состоится в библиотеке имени В. Г. Белинского 20 апреля в шесть часов вечера. Организаторы рекомендуется предварительно зарегистрироваться для участия и прихватить с собой какое-либо удостоверение личности (например, читательский билет).
Основные организаторы «Библионочи» в Свердловской области — Министерство культуры региона и библиотека имени В. Белинского. Поскольку 2024 год объявлен в России Годом семьи, то и тема нынешней «Библионочи» соответствующая, сформулированная элементарным словосочетанием «Читаем всей семьёй». А вот задача за этой формулировкой скрывается непростая: донести до читателей, какая классическая художественная литература отвечает на вопросы о семье, любви, родителях и детях. Вместе с тем акция станет поводом поразмышлять, возможно ли семейное чтение в XXI веке, веке гаджетов, Интернета и аудиокниг.
Про одно из событий «Библионочи-2024» — специальный показ в Ельцин Центре старинной экранизации фантастического романа «Аэлита» — мы уже рассказывали. Среди других интересных мероприятий, запланированных программой мероприятия — литературный вечер «Ценности семьи в жизни и творчестве Льва Толстого», творческая мастерская «Герб семьи», лекторий «Известные семьи в музыкальном мире», экскурсия «Семейный портрет в русской живописи XVIII–XX века», марафон читающих семей «Читатели XXI века» и многое другое. Проходить они будут на разных площадках уральской столицы и населённых пунктов области. Подробнее с программой «Библионочи» ознакомиться можно на сайте акции.
Официальное же открытие «Библионочи-2024» состоится в библиотеке имени В. Г. Белинского 20 апреля в шесть часов вечера. Организаторы рекомендуется предварительно зарегистрироваться для участия и прихватить с собой какое-либо удостоверение личности (например, читательский билет).
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