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Одну из первых отечественных кинофантастик покажут на большом экране Ельцин Центра
Кадр из фильма «Аэлита»
Жанр фантастики в СССР был особо почитаем и любим (и это при том, что к жанрам в принципе относились пренебрежительно). А одним из ранних и основополагающих фантастических произведений — сначала в литературе, а затем и в кино, — была «Аэлита».
Роман «Аэлита» был написан Алексеем Толстым в начале 20-х годов прошлого века (то есть, сто лет назад). И очень скоро, почти одновременно с публикацией книги, вышла её экранизация, созданная режиссёром Яковом Протазановым. И фильм, и литературный источник высоко ценились советскими идеологами за «правильный» революционный посыл и очень полюбились широким массам лихо закрученным сюжетом о полёте советских граждан на Марс и их приключениях на далёкой планете (оказавшейся населённой развитыми и разумными марсианами).
Снова увидеть «Аэлиту» на большом экране екатеринбуржцам позволит спецпоказ, который состоится в Ельцин Центре в ближайшую субботу. Приурочен он будет к Библионочи (что ещё раз подчёркивает неразрывность и равноценность в данном случае книги и фильма), а обставлен будет в манере старинных кинопоказов: сопровождать показ «Аэлиты» будет не записанный звукоряд, а игра «тапёра» — пианиста Андрея Белявского.
Итак, спецпоказ фантастического фильма «Аэлита» в Ельцин Центре запланирован на 20 апреля, на восемь часов вечера. Зрителей будут пропускать в кинозал бесплатно, но при наличии регистрации, которую можно заранее пройти на сайте Ельцин Центра.
Роман «Аэлита» был написан Алексеем Толстым в начале 20-х годов прошлого века (то есть, сто лет назад). И очень скоро, почти одновременно с публикацией книги, вышла её экранизация, созданная режиссёром Яковом Протазановым. И фильм, и литературный источник высоко ценились советскими идеологами за «правильный» революционный посыл и очень полюбились широким массам лихо закрученным сюжетом о полёте советских граждан на Марс и их приключениях на далёкой планете (оказавшейся населённой развитыми и разумными марсианами).
Снова увидеть «Аэлиту» на большом экране екатеринбуржцам позволит спецпоказ, который состоится в Ельцин Центре в ближайшую субботу. Приурочен он будет к Библионочи (что ещё раз подчёркивает неразрывность и равноценность в данном случае книги и фильма), а обставлен будет в манере старинных кинопоказов: сопровождать показ «Аэлиты» будет не записанный звукоряд, а игра «тапёра» — пианиста Андрея Белявского.
Итак, спецпоказ фантастического фильма «Аэлита» в Ельцин Центре запланирован на 20 апреля, на восемь часов вечера. Зрителей будут пропускать в кинозал бесплатно, но при наличии регистрации, которую можно заранее пройти на сайте Ельцин Центра.
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