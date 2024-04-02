Возрастное ограничение 18+

В Белинке предлагают взглянуть на Свердловск глазами Неизвестного

18.28 Вторник, 9 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского продолжают знакомить посетителей с творчеством и биографией Эрнста Неизвестного. Череда лекций про известного художника и скульптора пополнится уже завтра.

На вечер среды, 10 апреля, запланирована лекция «Свердловск Эрнста Неизвестного». Её автор главный научный сотрудник Художественного музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина на сей раз предложит аудитории взглянуть на Свердловск глазами художника, который прожил на Урале в первый период своей жизни. В Екатеринбурге до сих пор сохранилось немало мест, связанных с ранними годами Эрнста Неизвестного. О них, в том числе, расскажет лектор.

В основу лекции легли исследования историка-краеведа, кандидата исторических наук Людмилы Зориной, биографические материалы из архива Художественного музея Эрнста Неизвестного, фрагменты из книг журналиста Юлии Матафоновой и художника Виталия Воловича, сведения из семейного архива скульптора. Разумеется, разговор о художнике не был бы полным без богатого иллюстративного сопровождения, которое поможет понять, как же выглядел Свердловск в глазах юного Неизвестного.

Начало лекции в шесть часов вечера. Пройдёт она на втором этаже основного здания Белинки, в видеоконференцзале.

Напомним, на прошлой неделе в Белинке рассказывали о том, какое значение имеет образ быка, образ Минотавра в творчестве Эрнста Неизвестного.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Белинке объяснят значение рогатых в творчестве Неизвестного
02 апреля 2024
Дни латиноамериканской культуры начались в Белинке
01 апреля 2024
Выставка театральных кукол и костюмов работает в Екатеринбурге
05 апреля 2024
«Рецепты бессмертия» от величайшего художника ХХ века выставили в Екатеринбурге
04 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:31 На дороге между Пермью и Екатеринбургом произошла смертельная авария
20:09 Показ культовой «Дюны» устроят в Креативном кластере «Л52»
19:38 Дворец культуры на Химмаше закрыли на месяц
18:57 Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга
18:28 В Белинке предлагают взглянуть на Свердловск глазами Неизвестного
17:42 В Свердловской области из берегов вышла река Большая Калиновка
17:08 Кольцовские таможенники задержали парня с 18 миллионами в «кармане»
16:44 В Нижнем Тагиле спецназ ворвался в компьютерный клуб и задержал одного из игроков
16:15 Екатеринбуржцев предупредили об больших штрафах за недопуск газовиков к проверке оборудования
15:32 Почти на два года в Екатеринбурге закроют улицу Строителей
15:12 Прокуратура намерена выяснить обстоятельства избиения подростками их сверстника в Каменске-Уральском
14:34 Кикшеринговые компании отказались ограничивать скорость своих самокатов в спальных районах Екатеринбурга
13:41 В Каменске-Уральском подростки из-за длинных волос избили сверстника-сироту
13:03 Свердловских водителей просят воздержаться от поездок через Курганскую область
12:41 Свердловские власти уверены в готовности к весенним паводкам в регионе
12:06 Екатеринбургский терминатор, пристававший к велокурьеру, сам явился в полицию
11:20 На трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» вывели технику для уборки снега
11:10 Смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом с участием грузовика с щебнем
10:36 Выпавшей из окна на Репина в Екатеринбурге кошке нужна операция
09:53 Свердловское УГИБДД предупредило о непогоде в северной части региона
09:32 Прокуратура взяла на контроль ДТП с «ГАЗелью» и автобусом в Екатеринбурге
21:02 На ремонт закроется одна из самых оживлённых улиц Екатеринбурга
20:45 ГАЗель и автобус столкнулись в Екатеринбурге
20:14 Главная в Екатеринбурге по образованию и культуре ушла в отставку
19:18 Двух братьев вытащили мёртвыми из овощной ямы в Каменске-Уральском
19:06 Студенты УрФУ из затопленных городов и сёл получат помощь от вуза
Все новости Свердловской области
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
Все новости России и мира
20:31 На дороге между Пермью и Екатеринбургом произошла смертельная авария
20:09 Показ культовой «Дюны» устроят в Креативном кластере «Л52»
19:38 Дворец культуры на Химмаше закрыли на месяц
18:57 Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга
18:28 В Белинке предлагают взглянуть на Свердловск глазами Неизвестного
17:42 В Свердловской области из берегов вышла река Большая Калиновка
17:08 Кольцовские таможенники задержали парня с 18 миллионами в «кармане»
16:44 В Нижнем Тагиле спецназ ворвался в компьютерный клуб и задержал одного из игроков
16:15 Екатеринбуржцев предупредили об больших штрафах за недопуск газовиков к проверке оборудования
15:32 Почти на два года в Екатеринбурге закроют улицу Строителей
15:13 Ученые ПНИПУ разработали эффективный способ внесения удобрений для сельскохозяйственных культур
15:12 Прокуратура намерена выяснить обстоятельства избиения подростками их сверстника в Каменске-Уральском
14:34 Кикшеринговые компании отказались ограничивать скорость своих самокатов в спальных районах Екатеринбурга
13:41 В Каменске-Уральском подростки из-за длинных волос избили сверстника-сироту
13:03 Свердловских водителей просят воздержаться от поездок через Курганскую область
12:41 Свердловские власти уверены в готовности к весенним паводкам в регионе
12:06 Екатеринбургский терминатор, пристававший к велокурьеру, сам явился в полицию
11:20 На трассу «Серов – Североуральск – Ивдель» вывели технику для уборки снега
11:10 Смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом с участием грузовика с щебнем
10:36 Выпавшей из окна на Репина в Екатеринбурге кошке нужна операция
09:53 Свердловское УГИБДД предупредило о непогоде в северной части региона
09:50 Судебные приставы помогли работникам кунгурского предприятия получить причитающуюся заработную плату
09:32 Прокуратура взяла на контроль ДТП с «ГАЗелью» и автобусом в Екатеринбурге
21:02 На ремонт закроется одна из самых оживлённых улиц Екатеринбурга
20:45 ГАЗель и автобус столкнулись в Екатеринбурге
20:14 Главная в Екатеринбурге по образованию и культуре ушла в отставку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK