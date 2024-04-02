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В Белинке предлагают взглянуть на Свердловск глазами Неизвестного
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского продолжают знакомить посетителей с творчеством и биографией Эрнста Неизвестного. Череда лекций про известного художника и скульптора пополнится уже завтра.
На вечер среды, 10 апреля, запланирована лекция «Свердловск Эрнста Неизвестного». Её автор главный научный сотрудник Художественного музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина на сей раз предложит аудитории взглянуть на Свердловск глазами художника, который прожил на Урале в первый период своей жизни. В Екатеринбурге до сих пор сохранилось немало мест, связанных с ранними годами Эрнста Неизвестного. О них, в том числе, расскажет лектор.
В основу лекции легли исследования историка-краеведа, кандидата исторических наук Людмилы Зориной, биографические материалы из архива Художественного музея Эрнста Неизвестного, фрагменты из книг журналиста Юлии Матафоновой и художника Виталия Воловича, сведения из семейного архива скульптора. Разумеется, разговор о художнике не был бы полным без богатого иллюстративного сопровождения, которое поможет понять, как же выглядел Свердловск в глазах юного Неизвестного.
Начало лекции в шесть часов вечера. Пройдёт она на втором этаже основного здания Белинки, в видеоконференцзале.
Напомним, на прошлой неделе в Белинке рассказывали о том, какое значение имеет образ быка, образ Минотавра в творчестве Эрнста Неизвестного.
На вечер среды, 10 апреля, запланирована лекция «Свердловск Эрнста Неизвестного». Её автор главный научный сотрудник Художественного музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина на сей раз предложит аудитории взглянуть на Свердловск глазами художника, который прожил на Урале в первый период своей жизни. В Екатеринбурге до сих пор сохранилось немало мест, связанных с ранними годами Эрнста Неизвестного. О них, в том числе, расскажет лектор.
В основу лекции легли исследования историка-краеведа, кандидата исторических наук Людмилы Зориной, биографические материалы из архива Художественного музея Эрнста Неизвестного, фрагменты из книг журналиста Юлии Матафоновой и художника Виталия Воловича, сведения из семейного архива скульптора. Разумеется, разговор о художнике не был бы полным без богатого иллюстративного сопровождения, которое поможет понять, как же выглядел Свердловск в глазах юного Неизвестного.
Начало лекции в шесть часов вечера. Пройдёт она на втором этаже основного здания Белинки, в видеоконференцзале.
Напомним, на прошлой неделе в Белинке рассказывали о том, какое значение имеет образ быка, образ Минотавра в творчестве Эрнста Неизвестного.
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