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В Белинке объяснят значение рогатых в творчестве Неизвестного
Иллюстрация: Эрнст Неизвестный
Тем, кто хорошо знаком со скульптурами и графикой Эрнста Неизвестного, знают, что в них частенько возникали быки и минотавры. Но вот откуда такая любовь известного художника Неизвестного к рогатым головам, знают далеко не все поклонники его творчества.
Восполнить этот пробел в знаниях поможет лекция, которая так и называется — «Быки и минотавры Эрнста Неизвестного». Её проведёт кандидат исторических наук Лев Фадеев в зале видеоконференций Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского. Среди тем лекции — различные проявления архетипа-символа быка в искусстве Неизвестного, скрытые символы в этом образе, значение Минотавра для современного зрителя. По ходу лекции будет показан иллюстративный материал, так что слушатели смогут ещё раз полюбоваться на произведения Неизвестного.
Лекцию библиотека организует совместно с Художественным музеем Эрнста Неизвестного. Запланирована она на четверг, 4 апреля. Вход для желающих приобщиться к тайнам творчества художника и скульптора, который родился и вырос в Свердловске, бесплатный.
Восполнить этот пробел в знаниях поможет лекция, которая так и называется — «Быки и минотавры Эрнста Неизвестного». Её проведёт кандидат исторических наук Лев Фадеев в зале видеоконференций Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского. Среди тем лекции — различные проявления архетипа-символа быка в искусстве Неизвестного, скрытые символы в этом образе, значение Минотавра для современного зрителя. По ходу лекции будет показан иллюстративный материал, так что слушатели смогут ещё раз полюбоваться на произведения Неизвестного.
Лекцию библиотека организует совместно с Художественным музеем Эрнста Неизвестного. Запланирована она на четверг, 4 апреля. Вход для желающих приобщиться к тайнам творчества художника и скульптора, который родился и вырос в Свердловске, бесплатный.
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