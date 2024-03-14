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Екатеринбургский цирк возглавит латвиец
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Совсем недолго пробыл Екатеринбургский цирк «обезглавленным». И пары дней не прошло после известия о том, что его директор Тамара Бортникова уволилась, как последовало известие о том, что ей найдена замена. Правда, тоже ненадолго.
Нового директора Екатеринбургского цирка зовут Рихард Илгач. Он латвиец, родился в Даугавпилсе, но много лет живёт в России. В 1995 году он возглавил Челябинский цирк, которым и руководил до последнего времени. В 2021 году он стал временным директором ещё и Пермского цирка, когда тот остался без руководителя. Во главу Екатеринбургского цирка он тоже назначается со статусом «исполняющий обязанности».
Решение о назначении Илгача временным директором Екатеринбургского цирка было принято в Москве, в государственной организации «Росгорцирк», которая ведает 41 стационарным цирком страны и одиннадцатью передвижными шапито. Такому опытному управленцу, как челябинский латвиец, не составит особого труда «порулить» ещё и Екатеринбургским цирком, ведь оба цирка закрыты на ремонт. Причем, если цирк уральской столицы ремонтируется с прошлого года, то челябинский латают уже пять лет.
Нового директора Екатеринбургского цирка зовут Рихард Илгач. Он латвиец, родился в Даугавпилсе, но много лет живёт в России. В 1995 году он возглавил Челябинский цирк, которым и руководил до последнего времени. В 2021 году он стал временным директором ещё и Пермского цирка, когда тот остался без руководителя. Во главу Екатеринбургского цирка он тоже назначается со статусом «исполняющий обязанности».
Решение о назначении Илгача временным директором Екатеринбургского цирка было принято в Москве, в государственной организации «Росгорцирк», которая ведает 41 стационарным цирком страны и одиннадцатью передвижными шапито. Такому опытному управленцу, как челябинский латвиец, не составит особого труда «порулить» ещё и Екатеринбургским цирком, ведь оба цирка закрыты на ремонт. Причем, если цирк уральской столицы ремонтируется с прошлого года, то челябинский латают уже пять лет.
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