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Директор Екатеринбургского цирка Бортникова оставила свою должность
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова оставила свою должность. Вчера, 13 марта был её последний рабочий день.
В связи с этим Бортникова записала для своих коллег видеообращение, в котором благодарит их за совместную работу. Видеозапись с её обращением опубликовали в телеграм-канале ArenaDoc. В своём личном телеграм-канале она сообщила, что «уходит делать большие фестивали и праздники в Москве» добавляя, что ремонтом могут заниматься и другие люди.
Директором Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова была с 2017 года, а в январе 2023 года она возглавила цирк в Нижнем Новгороде, куда и переехала.
Напомним, что завершить реконструкцию цирка планируют в 2026 году.
В связи с этим Бортникова записала для своих коллег видеообращение, в котором благодарит их за совместную работу. Видеозапись с её обращением опубликовали в телеграм-канале ArenaDoc. В своём личном телеграм-канале она сообщила, что «уходит делать большие фестивали и праздники в Москве» добавляя, что ремонтом могут заниматься и другие люди.
Директором Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова была с 2017 года, а в январе 2023 года она возглавила цирк в Нижнем Новгороде, куда и переехала.
Напомним, что завершить реконструкцию цирка планируют в 2026 году.
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