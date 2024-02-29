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Музею советского быта подыскали в Екатеринбурге новое место

19.39 Пятница, 1 марта 2024
Фото: ВК-группа Музея советского быта Сделано в СССР/ vk.com/uralussr
Музею советского быта «Сделано в СССР» нашли новое помещение. Символично, что переезжает музей подобной тематики не куда-нибудь, а в «Городок Чекистов», который сам по себе является монументом ушедшей советской эпохи.

Радостную новость сообщила основательница и директор музея «Сделано в СССР» Ирина Светоносова. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала сегодня:

«Мы станем ближе к центру города. Сохраним коллекцию и концепцию музея. Да, придётся немного ужаться, но не критично. Перевезём все комнаты в том виде, в котором их запомнили наши любимые гости и друзья. И даже добавим несколько новых локаций. Помещение с узнаваемым брендом для столицы Урала. Тоже цокольный этаж, но с более чем столетней историей».


Напомним, екатеринбургский Музей советского быта «Сделано в СССР» со дня своего основания располагался на улице Чебышева, 4. Недавно у здания сменился собственник и огорошил музейщиков известием, что у него собственные виды на занимаемые музеем площади. Над музеем нависла угроза закрытия. Как видим её удалось миновать. Новым адресом музея станет проспект Ленина, 69.
Совсем скоро встретим вас на Ленина, 69 в городке Чекистов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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