Музею советского быта подыскали в Екатеринбурге новое место

«Мы станем ближе к центру города. Сохраним коллекцию и концепцию музея. Да, придётся немного ужаться, но не критично. Перевезём все комнаты в том виде, в котором их запомнили наши любимые гости и друзья. И даже добавим несколько новых локаций. Помещение с узнаваемым брендом для столицы Урала. Тоже цокольный этаж, но с более чем столетней историей».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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