Екатеринбург рискует лишиться одного из самых «ламповых» своих музеев

«Много сил и средств было вложено и в продвижение этого места. К нам приезжали туристы и гости со всей России и даже из-за рубежа. Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Нас любят учителя из школ, педагоги из вузов и училищ. Только-только перестала слышать в телефон возмущение: «Вас невозможно найти!». Протоптали дорогу, запомнили маршрут».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей «Сделано в СССР» прекращает свою работу. По крайней мере — по адресу, куда до сей поры ходили поностальгировать по советскому прошлому его посетители.Печальную новость через соцсети сообщила основатель музея советского быта «Сделано в СССР» Ирина Светоносова. По её словам, в конце прошлого года у здания №4 на улице Чебышева, где располагается её детище, сменился собственник. У нового хозяина свои планы на помещение бывшего печатного цеха, поэтому он отказался продлевать договор аренды с музеем. Правда, до окончания прежнего договора (то есть до 31 мая) выставить съёмщиков помещения у него не получится. До этого времени хранители музея пытаются отыскать новое пространство, в которое можно будет перевести архивы и экспонаты, которых великое множество.Музей «Сделано в СССР» появился в Екатеринбурге в 2018 году. Как вспоминает его основательница, здание на Чебышева пришлось тяжело и долго приводить в порядок, ведь там даже света не было:После распада СССР по пространству России со временем образовалось немало музеев советского быта. Есть, например, такие в Москве, в Казани, во Владимирской области. Екатеринбургский — один из самых известных и масштабных среди них. К тому же, до последнего времени он активно развивался. Так, недавно в нём появилась современная сцена для выступлений с профессиональным освещением и звуковой аппаратурой. Новое музейное пространство должно быть просторным и находится так, чтобы его было удобно посещать жителям всемх районов города. И не факт, что такую альтернативу удастся найти за несколько месяцев. Но... «Сдаваться не в моих правилах», — заверяет Ирина Светоносова. И приглашает посетить музей, пока есть такая возможность.